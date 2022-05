The Most Fest u jezera? Oslovení lidé se shodli: Most potřebuje kulturu jako sůl

Kožená a Mareček přijeli do Mostu zvláštním vlakem Švestkové dráhy a pak spěchali pozdravit mladé umělce do Teplic. Nadační fond Magdaleny Kožené dlouhodobě zviditelňuje jedinečnost základního uměleckého vzdělávání v ČR, jehož tradice a hustá síť škol nemá v Evropě obdobu.

Co je to ZUŠ Open

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Jsou to dny oslav, radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Základní umělecké školy představují během festivalu to nejlepší ze své činnosti. Program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry je po celé České republice zdarma. V rámci festivalu se představuje i stipendijní program MenART pro nadané žáky.