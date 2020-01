Podmínky pro lyžování jsou na některých místech o něco lepší než v minulých dnech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Sport areál Klíny hlásí, že má 30 až 40 centimetrů sněhu. V provozu je Vlek K1 Poma, a to každý den od 9 do 16 a od 17 do 20 hodin. Jezdí se za jízdné pro vlek K1 Poma.