Sportovní spolek se specializuje na mladé freestyle disciplíny slopestyle a big air. „Momentálně hledáme nové členy do dvou našich skupin,“ sdělil zakladatel Jumparku Matylda Roman Dalecký.

Ore Ski je tréninková skupina, které se zaměřuje zejména na přípravu mladých sportovců od 10 let pro jejich závodní kariéru. „Mimo to se k nám může přihlásit kdokoliv se zájmem o freestyle lyžování, nehledě na věk a zkušenosti. Jediným kritériem je lyžování na pokročilé úrovni,“ uvedl Dalecký, který je předsedou úseku akrobatického lyžování Svazu lyžařů ČR.

Druhá skupina, zvaná Skids, je pro děti od 6 do 10 let, kde se budou formou her přirozeně rozvíjet jejich pohybové schopnosti a dovednosti ze zaměřením na všeobecné lyžování.

Dračí lodě a Matylda šly neskutečně nahoru, říkají účastníci závodů v Mostě

Obě skupiny mají celoroční režim a jsou vedeny kvalifikovanými trenéry. Skupinu starších dětí vede Pavel Pleskač a Martin Kavka a mladší děti má na starosti Tomáš Hašek. Zimy tráví hlavně v Krušných horách, letní sezóny nejvíc v jumparku na mostecké Matyldě, kde je skokanský můstek s pádem do jezera.

Zájemci o členství ve skupině pro děti od 10 let se mohou přijít zapsat přímo na trénink, který je v pondělí a středu od 17 hodin. Druhá skupina bude mít první trénink a nábor v úterý 5. července do 17 v jamparku. Pro více informací lze sportovní spolek kontaktovat na oreskiing@gmail.com nebo na telefonu 739 224 625.