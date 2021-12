Mráz během vánočních svátků dovolil skiareálům pokračovat v umělém zasněžování sjezdovek, někde, alespoň trochu, připadl také přírodní sníh. V některých zimních střediscích v Ústeckém kraji proto mohly být spuštěny další vleky a lanovky, lyžuje se už v několika lokalitách. V dalších dnech meteorologové hlásí oteplení, to ale komplikuje situaci spíše střediskům, která ještě sezonu nezahájila. Tam, kde se už lyžuje, by ani částečná obleva lyžování neměla přerušit.

Sezona právě v těchto dnech naplno startuje na Telnici na Ústecku. „Rozjíždíme velkou lanovku,“ potvrdil Ivan Soukup ze Skiareálu Telnice. Už zhruba od poloviny prosince tam byly v provozu dětské vleky Meva a Kašpárek, díky několika mrazivým dnům se ale nyní podařilo zasněžit technickým sněhem také sjezdovku Macháček. Poprvé se tam bude lyžovat ve středu 29. prosince. Jezdí se od 9 do 16 hodin, fungovat bude i škola a půjčovna.

Problém by neměla způsobit ani obleva, kterou na příští dny hlásí meteorologové. „Lyžovat by se mělo. Umělého sněhu máme dost, ani avizovaná obleva by nás už neměla zastavit,“ dodal Soukup.

Na Klínovci, v největším areálu v Krušných horách, spustili přes svátky dalších několik sjezdovek. Aktuálně má Skiareál Klínovec v provozu 13 sjezdovek a 12 vleků a lanovek. Lyžaři si mohou užívat 17 kilometrů sjezdových tratí. Lyžuje se například na Slalomáku, na Přemostěné, Pařezovce, Jáchymovské, a také na Dámské. Tam nově spustili rozšířené večerní lyžování.

Na Klínech je v provozu kratší vlek. „Na menším vleku jsou sněhové podmínky dobré, máme i večerní lyžování,“ uvedl Josef Dlouhý ze Sport areálu Klíny. Na rozjezd lanovky a spuštění centrální sjezdovky si ale v Klínech ještě počkají. „Bohužel, lanovka ještě nejede. Nestihneme ji dostatečně zasněžit, je hlášená obleva. Zasněžujeme, co se dá, ale potřebovali bychom ještě pár dní,“ pokračoval Dlouhý.

Další areály zatím na start sezony čekají, a ještě nějaký čas si lyžaři pravděpodobně počkají. Podle předpovědí nemá přát počasí. „Nemáme dostatek sněhu, zatím nelyžujeme. Zasněžujeme, ale nepodaří se nám to udržet, hlásí velkou oblevu,“ sdělil Radek Souček z areálu v Meziboří. Sníh nemají ani v Horním Podluží na Děčínsku. „Bohužel, zatím nejezdíme. Máme málo sněhu. Zasněžujeme, ale ještě nějaký čas potřebujeme,“ hlásí také Jaroslav Andres ze Sportcentra Bouřňák na Teplicku.