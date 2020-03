Elektrizace železniční trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov po zimní pauze pokračuje od 22. března dalšími plánovanými pracemi na modernizaci dráhy, zastávek a stanic.

Pozor, vlak! Ilustrační foto. | Foto: Deník

Začínají i výluky. Jedna se dotkne dopravního uzlu v Louce u Litvínova a měla by trvat do 17. dubna. Druhá výluka bude na úseku Litvínov - Louka u Litvínova, kdy proběhne rekonstrukce mostního nadjezdu na silnici I/27, která by měla skončit v červenci. Třetí rozsáhlá výluka z Louky u Litvínova do Oseka by měla skončit v listopadu, oznámili železničáři.