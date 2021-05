V Louce se toho za poslední roky dost změnilo. Je to znát hned na příjezdu od Litvínova. Nové rodinné domy, nové nádraží, nový vodovod, nové lampy, opravené obecní budovy. Roman Dub upozorňuje, že za rozvojem Louky stojí řada lidí, včetně bývalých starostů. „Na ně se neprávem zapomíná,“ říká.

Co teď hýbe děním v obci?

Prodáváme obecní zahrady. Zahrádkáři, kteří jsou v nájmu, za námi přišli, že by chtěli zavést elektriku a do zahrad víc investovat, ale nemůžou, protože to není jejich majetek. Obci by se taková investice nevyplatila, takže jsme udělali anketu, kdo by si chtěl zahradu koupit. Skoro všichni byli pro, a tak jsme zahrady nechali zaměřit a teď je zahrádkářům prodáváme.

Co ještě děláte pro to, aby se obec dál rozvíjela?

Prodali jsme parcely a běží výstavba osmadvaceti rodinných domů.

V některých se už bydlí.

S touhle výstavbou souvisí ta nová čistička odpadních vod, co máte v dolní části obce?

Přesně tak. Čističku jsme tu potřebovali asi nejvíc, hodně nám to pomohlo. Většina domácností v obci se napojila, se zbylými už asi nehneme.

Kolik by v tomto desetiletí ještě mohlo vzniknout domů?

Bude to minimum, určitě ne tolik jako teď. Důvod je prostý, jsme nejmenší katastr v okrese a možnosti pro výstavbu rodinných domů jsou tu velmi omezené. To by musel nějaký podnikatel dostat povolení stavět někde na palouku.

Můžete shrnout občanskou vybavenost?

Máme tu mateřskou školu, základní školu do pátého stupně, penzion pro seniory, kulturní dům, víceúčelové hřiště, kde se hraje národní házená, tělocvičnu pro cvičení rodičů s dětmi, poštu Partner, krámek a hospodu. A postavili nám nové nádraží.

V obci se vyměňuje vodovod z roku 1926. Co bude následovat?

Minulý rok začala v ulici Sokolovská rekonstrukce vodovodu, která se letos přesune do vedlejší ulice Husova. Až v této ulici výměna rozvodů skončí, budeme tam dávat úplně nový asfaltový povrch. Sehnali jsme na to dotaci. Silnici jsme chtěli dělat už loni, jenže vodohospodáři přišli s tím, že potřebují opravit poruchový vodovod, a tak jsme naši akci posunuli na letošek. Na konci roku bude vše hotové, vodovod i silnice.

Sokolovská opravit nepotřebuje?

Hlavní silnici jsme opravili před několika lety. Vodovod je tam pod chodníkem, který se po rozebrání a výměně rozvodů skládá zase zpátky. V ulici Husova to bude jiné, protože vodovod tam vede pod silnicí.

Bude omezení velké?

Omezení bude, ale podstatné je, že lidé se během výkopů a pokládky nového potrubí dostanou domů a o vodu nepřijdou. Dá se to zvládnout, a navíc budeme mít zase nadlouho v pořádku další komunikaci.

Kolik bude oprava silnice stát?

Komunikace je vyčíslena zhruba na necelé 2,2 miliony korun, ale dotace pokryje 85 procent. Bude to letos naše největší investiční akce.

Chodník v ulici Husova dělat nebudete?

Nebudeme, ulice zůstane uspořádaná jako dřív, lidi si na to zvykli. Tam by se ani chodník nevešel, protože mezi domy je místa tak akorát pro silnici.

S parkováním problémy nemáte? V některých vesnicích jsou stížnosti, že řidiči parkují na obecním.

Problémy s parkováním máme. Zrovna letos jsme dělali dvě menší parkoviště v lokalitách, kde žije nejvíc lidí. V ulici Ruských zajatců jsme rozšiřovali o šest míst. Snažíme se hledat další prostor a každý rok někde alespoň nějaké stání udělat, aby se parkování zlepšilo. Děti vyrůstají, aut přibývá.

Co jste ještě řešili?

Minulý rok jsme instalovali nové veřejné osvětlení, protože to staré bylo v dezolátním stavu. Kompletně se měnily sloupy a vedení. Udělali jsme i fasádu a zateplení mateřské školy.

Investovali jste i do něčeho netradičního?

Máme tu takovou zajímavost. Zeptali jsme se dospělých, jestli nechtějí vysázet stromy pro svoje děti. Počítali jsme tak s deseti patnácti rodinami, ale zájem předčil naše očekávání a museli jsme dokoupit další stromy. Nakonec máme tři lokality, kde roste přibližně třicet nových stromů. Obec nechala vyhloubit díry a vyrobit štítky se jménem dítěte pro každý strom a rodiny je zasadily.

Samy o stromy pečují?

Obec pomáhá. Na takové práce máme dva zaměstnance, kteří mají u nás na starost celoroční údržbu.

V Louce je řada starých domů. Některé vypadají opuštěně. Nepůsobí to obci potíže?

Problém nastává, když se lidi odstěhují a o dům se přestanou starat. Když je cena vysoká, nikdo ho nechce koupit a natož pak ještě investovat do oprav. O dvou domech jednáme se stavebním úřadem, aby si je vlastníci alespoň zabezpečili.

Louka patří k obcím, které na dvě části rozděluje potok. S ním se nic nechystá?

Státní podnik Povodí Ohře plánuje, že potok upraví a místa, kde je koryto zakryté, co nejvíc otevře. Jednáme o úseku, kde máme park s pomníkem.

Louka bývala známá havířská obec. Je tu hornictví dosud nějak znát?

Jsme dál od šachty, takže těžbu moc nevnímáme, ale každý rok je tu pochod Memoriál Pluto, který začíná v Litvínově a končí u nás v kulturáku. Letos v září uplyne od výbuchu na dole Pluto čtyřicet let. Máme v plánu udělat k výročí malou výstavu a pozvat na ni lidi, když to bude možné.

Jaké další akce chystáte?

Hlavně bychom rádi v červnu uspořádali naši tradiční Loukiádu, kdy ráno začíná zábava pro děti, pak mají své sportovní akce dospělí a večer jsou koncerty. Je to největší obecní akce. Připravujeme se, ale bude záležet na podmínkách rozvolnění.

Kdo obec svou činností oživuje? Koho byste vyzdvihl?

Kromě školy a školky tu máme Klub nestárnoucích žen, který nás baví svými tanci. Je tu sportovní klub národní házené a Baník Louka, kde Pavla Vadlejchová vede cvičení rodičů s dětmi. Určitě bych zmínil i bývalé starosty, hlavně Milanu Štveráčkovou, která pro obec udělala hrozně moc. Zapomíná se na to a spousta lidí to ani neví.