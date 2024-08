"Já se asi nebojím, oni přece vědí, co dělají. To máte jako s lékaři, když je nějaký problém, také se na ně spoléháte, " tvrdí na liduprázdné ulici 57letá Jana. Myslí hlavně na pyrotechniky, kteří budou u bomby. "Oni jsou nejvíc ohrožení. A mají své rodiny," připomíná.

Třiadvacetiletý Jaromír z Litvínova přijíždí brzy ráno do Louky na kole. Pracuje jako skladník ve firmičce, která leží v jižním cípu obce. Odtud je to do chemičky kousek. I Jaromír ale vypadá, jako by se nic nedělo. "Jsem v pohodě. Není to poprvé, ani naposled, co se děje. Chemička byla za druhé světové války dost bombardovaná," tvrdí. Je přesvědčen, že řízený odpal nevybuchlé pumy proběhne hladce, bez velkých škod a vše se brzy zase vrátí do normálu.

"Jsem v klidu, věřím jim, i když chyba se stát může. Je to ale i v jejich zájmu, aby vše dobře dopadlo," potvrdil všeobecnou důvěru v pyrotechniky další obyvatel Louky, který po sedmé hodině venčil psa poblíž nádraží. Vlaky mezi Mostem a Loukou ještě nejezdí, protože trať vede územím s bombou.

Také podle starosty Louky Romana Duba nejsou místní obyvatelé vystresováni. Pomohlo informování o situaci. "Zatím je pohoda a klid," konstatoval starosta. Obecní dobrovolní hasiči jsou přesto ve střehu. "Kdyby byl nějaký problém, jsme s hasiči připraveni vyrazit," dodal starosta.

Policie se na řízený odpal pumy připravuje přes týden. Byla označena za velmi nebezpečnou. Obsahuje zhruba 100 kg výbušniny a žádný speciální oblek, který by pyrotechniky ochránil a zachytil tlakovou vlnu a střepinový účinek, nebyl do dnešního dne vyroben. Z toho důvodu budou pyrotechnici na místě i v těsné blízkosti nálezu pracovat pouze v pracovních rukavicích. Jelikož se pohybují v chemičce u budovy určené k demolici, na sobě budou mít přilbu proti mechanickým nárazům.

"Chtěli bychom uklidnit obyvatele přilehlých měst a obcí, že výbuch letecké pumy je nijak neohrozí," sdělila mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.

Na dobu výbuchu rozšíří pyrotechnici bezpečný prostor. Uzávěra se tedy zvětší z 1500 na 2000 metrů. Řidiči budou muset počítat s tím, že dojde k uzavření okolních komunikací. Evakuováni budou všichni pracovníci chemičky.