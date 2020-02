Místní ženy jsou šik, umí bavit nejen sebe, ale i okolí, a nezkazí žádnou legraci. Oslava Mezinárodního dne žen je díky tomu v Louce u Litvínova každoročně trochu víc než jen svátek. Hlavní podíl na tom má místní Klub nestránoucích žen (KNŽ), který se každoročně svým tanečním vystoupením stará o to, aby bylo na velkém sále kulturního domu pořádně živo. V minulosti zde byl k vidění například bobří tanec nebo sestry jeptišky v akci. Také letos se podle slov předsedkyně klubu Dobromily Škabradové mají účastnice, protože jsou zvány jenom ženy, na co těšit.

„Máme znovu připraveno vystoupení, ale nechci prozradit, co to bude, protože naše taneční čísla každý rok připravujeme jako překvapení. Můžu jen říct, že to bude trochu exotika,“ řekla Škabradová s tím, že nácvik na oslavy v těchto dnech vyvrcholí. V kulturním domě pak při samotné zábavě bývá i více než stovka účastnic.

Spolek žen má v obci několikaletou tradici, ale až v posledních třech letech se jeho členky začaly více scházet na pravidelných schůzkách, a to jednou za dva týdny. Spolek už je známý i v okolí, protože se zúčastňuje kulturních akcí v sousedních obcích, ale nejen to. Vystupuje například i v nedalekém Litvínově. Pomáhá s mimoškolními aktivitami.

„Na pravidelných schůzkách to není jenom o tom, že bychom si všechny sedly a povídaly si. Žádná drbárna. Chodí k nám do klubu i hosté na přednášky,“ popsala Škabradová.

Besedy s hostem

Alespoň jednou do měsíce tak přijde nějaký host. Už se například uskutečnily besedy s policistou, lékařem nebo hasičem.

V spolku je celkem 24 žen a na pravidelné schůzky jich dochází kolem patnácti. „Podle toho, jak kdo může, jak to dovolí práce a tak,“ dodala předsedkyně.

Nejmladší členkou je 21letá Lenka Büttnerová. „Je fajn, že si dokážeme udělat čas a vymýšlíme i zábavu pro druhé,“ prohlásila s tím, že ve spolku ji to moc baví. Naproti tomu nejstarší členkou je 73letá Pavla Vajdlejchová, neúnavná propagátorka cvičení a zdravého pohybu. Ta v roce 2017 organizovala setkání několika generací cvičenců, když si v obci připomínali 40 let od založení oddílu cvičení s dětmi při TJ Baník Louka.

„Za dobu existence prošlo naším oddílem 221 dětí,“ prozradila zakladatelka oddílu, která v tomtéž roce za svou dlouholetou činnost převzala ocenění od České unie sportu. „Vždycky se ráda zajdu podívat se, čím se mladší kolegyně baví,“ prozradila.

V letošním roce se spolek zapojí i do dalších kulturních akcí, jako je například Loukyjáda či jarmarky. Chybět nebudou ani charitativní akce. „Chystáme sbírku na pomoc handicapované holčičce ze školky. Chtěly bychom to udělat trochu ve velkém, aby pro ni mohli rodiče pořídit potřebné pomůcky,“ popsala Škabradová.

Oslava Mezinárodního dne žen v Louce u Litvínova proběhne v kulturním domě v sobotu 7. března od 15 hodin. Spolek žen se v březnu představí také na Plese ZŠ a MŠ, který proběhne v sobotu 28. března.