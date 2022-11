Město si nejprve nechá udělat studii, která určí rozmístění nové obytné zástavby, komunikací, veřejných prostranství, zeleně a technické infrastruktury. Ambiciózní plán je součástí rozvojových opatření na zatraktivnění města a zastavení poklesu počtu jeho obyvatel.

Vlastníkem téměř rovinaté louky porostlé keři je město, které chce na úpravu terénu a zasíťování získat peníze od státu. „Naším záměrem je získat finanční pomoc z programu ekomiliard,“ řekl Deníku místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).

Krajina postižená těžbou uhlí

Vládní program je určen na oživení oblastí poškozených ve 20. století těžbou uhlí. Litvínov ho využil před deseti lety na vybudování Nového Záluží za zhruba 200 milionů korun, které umožnily mezi Chudeřínem a Hamrem dokončit rekultivaci krajiny postižené doly Rudý sever a vytvořit lesopark s jezírky. Plocha pro nové domky je na západní straně řešené lokality a jen sto metrů od rekreačního areálu.

Město v říjnu vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování urbanisticko-architektonické studie, ale před uplynutím lhůty pro dodání nabídek soutěž zrušilo, protože po dotazech bude zadání upřesňovat. Novou zakázku chce radnice vyhlásit v nejbližší době. „Bude mít trochu jiné parametry,“ uvedl místostarosta.

Nová zástavba má postupně zaplnit volný prostor podél řady starších domů v Hamru. „Když se to dobře urbanisticky uchopí, tak to může zvýšit atraktivitu této lokality,“ sdělil 50letý Josef, který bydlí v Hamru dvacet let a jeho dům dělí od louky asi dvě stě metrů.

Podle Josefa okraji Hamru už prospěla rekonstrukce budovy místní školy a hasičárny a koupě areálu bývalého Kovošrotu, kde vzniká zázemí pro městské technické služby. Ty budou s vilkovou osadou také sousedit. „Ještě by to chtělo zabránit znehodnocování bydlení v Janově, což lidi trápí, protože tam je to katastrofa,“ dodal Josef. Janov je od louky pár stovek metrů.

Obyvatelé dolního Hamru také očekávají, že plánovaný rozvoj této oblasti jim zajistí kanalizaci a lepší místní komunikaci, která je už dlouho děravá. „My, co bydlíme dole, výstavbu nových rodinných domů vítáme. Alespoň k nám nebudou z louky běhat divoká prasata,“ sdělil jeden z obyvatel Hamru.

Příprava ploch pro individuální výstavbu rodinných domů je součástí koaliční smlouvy, kterou pro období let 2022 až 2026 nedávno uzavřely litvínovské ANO, SNK ED a KSČM. Podpora bytové výstavby s vyšším standardem bydlení patří také k prioritám programu rozvoje města do roku 2027. „Město nedisponuje dostatečnou kapacitou na výstavbu bytů na dobrých adresách, neboť dochází pouze v minimálním množství ke kolaudaci rodinných domů představujících vyšší standard bydlení,“ uvádí se v programu.

Podle jeho autorů vznikla za posledních dvacet let v Litvínově jen stovka bytů v rodinných domech, zatímco v mnohem menším sousedním městě Lom 134. „Uvedený stav přispívá k situaci, kdy obyvatelé s vyšším příjmem opouštějí město a hledají možnost kvalitnějšího bydlení mimo Litvínov,“ upozornili analytici.

Cílem radnice je proto připravit podmínky pro rozšíření nabídky o byty vyšší kategorie v bytových či rodinných domech. Na louce v dolním Hamru si je budou moci postavit jednotliví stavitelé, protože s prodejem celého území jednomu developerovi se nepočítá.

Chystaná studie poslouží pro další projektové fáze, kdy se odhadnou budoucí náklady stavebních prací a stanoví majetkoprávní vztahy. Studie je nutná také pro doporučení vhodného systému dopravní obsluhy, zajištění pěší prostupnosti území a uspořádání veřejných prostranství. Projektant navrhne i občanskou vybavenost, což může být sportoviště či obchůdek.

Výzvou je také řešení parkování či využití deště k provozu nemovitostí v rámci tzv. modrozelené infrastruktury, která šetří pitnou vodou. Původní zadání zakázky na studii uvádělo jako žádoucí kombinaci 70 izolovaných rodinných domů, 80 řadových domů a tří provozoven služeb.