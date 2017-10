Lokálka zažívá renesanci. Vlaky na Švestkové dráze zrychlí

Mostecko - Majitel tratě na ni chce vrátit každodenní provoz. Podmínkou je modernější trať a vlaky.

Trať mezi Lovosicemi a Mostem může být za pár let ukázkou vzkříšení vlaků na některých už odepsaných tratích. Společnost AŽD Praha, která loni koupila trať přezdívanou Švestková dráha jako nepotřebnou od Správy železniční dopravní cesty, chystá její další opravy. Začíná jednat s Ústeckým krajem, aby se na ní vrátil každodenní pravidelný provoz.

„Je reálné výrazně zkrátit jízdní doby oproti současnému stavu,“ říká generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Podle jízdního řádu zvládají vlaky jízdu za hodinu a 19 minut.

Už dnes je podle Chrdleho jízdní řád nastavený s velkými mezerami pro případné zpoždění a reálná doba jízdy je kratší. Při nasazení rychlejších vozů a modernizaci by tak mohla trvat jízda méně než hodinu. „Postupnými opravami tratě, opravě přejezdů a instalací dalších jsme nabídli Ústeckému kraji jízdní dobu od příštího jara 1 hodinu a 2 minuty,“ dodal Chrdle.

AŽD na trati jezdí přes sezonu s turistickými vlaky. Železnici koupilo, aby na ní mohl jako výrobce zabezpečovacího zařízení testovat své produkty. I proto by se mu více hodilo, aby vlaky jezdily častěji. I proto po trati začaly jezdit nákladní vlaky, které si krátí cestu z Podkrušnohorské magistrály ke koridoru podél Labe.

Kratší jízda

Podle krajské mluvčí Lucie Dosedělové je nutné, aby se doba jízdy zkrátila až na 53 minut. „Rychlá oprava tratě nám dává naději, že při pokračování takového rozvoje a modernizace by mohla mít trať ještě větší potenciál. Třeba právě až pro každodenní provoz,“ řekla Dosedělová.

Podle AŽD to je reálné, zvláště pokud dojde i k rekonstrukci úseku z Lovosic do Čížkovic, která je v majetku SŽDC. Ta její opravu chystá. Od jízdního řádu platného od prosince 2018 chce AŽD nabídnout jízdní dobu 51 minut.

Podmínkou kraje v případě zavedení pravidelné dopravy je provoz nízkopodlažních vlaků, nikoliv však jednotek Regionova. „Tuto věc nyní prověřujeme. Jednatelé společnosti AŽD schválili minulý týden úkol pro management firmy jednat s krajem o zavedení pravidelné dopravy na naší trati,“ dodal Chrdle. Podle něj je reálné, aby pravidelná doprava začala už za rok.

Spojení Lovosice - Most nahradily v posledních letech autobusy, cesta jim trvá jednu hodinu a 18 minut. Existuje ale možnost, že by je nahradily právě vlaky. Nostalgický provoz by pak zůstal jen o víkendech.