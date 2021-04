Veřejnost může vybírat ze tří návrhů. Hlasuje se prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. „Hlasování skončí v neděli 25. dubna,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová.

Anketa je anonymní, její vyplnění netrvá ani minutu. Stačí kliknout na vybraný obrázek a sdělit pohlaví a přibližný věk.

Jan Machovec z Mostu loni prosazoval v rámci participativního rozpočtu vypracování jednotného vizuálního stylu města, ale město návrh zamítlo. Mostecký patriot tehdy upozornil, že prezentace městských institucí, akcí města a reklamní předměty by měly mít sladěný vzhled, který by si lidé s Mostem hned ztotožnili. Vizuální identitu by nechal vybrat v otevřené soutěži odbornou porotou doplněnou o zástupce města.

Radnice přes aplikaci Mobilní rozhlas vyhlásila už řadu anket. Lidé například vybírali název pro parčík mezi radnicí a hotelem Cascade, hodnotili bydlení a občanskou vybavenost ve městě, sdělovali, jak třídí odpad, nebo zda má město své pozemky pronajímat cirkusům se zvířaty.