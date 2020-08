Problémy s tříděným odpadem řeší podnikatelé z Litvínova už od letošního jara. Sběrný dvůr, který provozuje společnost Marius Pedersen, od nich odmítá tříděný odpad odebírat. Čína totiž vytříděný papír ani plast již z Evropy nevykupuje a sběrné dvory tedy nemají pro tuto komoditu odbyt.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vladimír Šťastný

Litvínovští podnikatelé s tím ale mají problém, protože nedisponují prostory, kam by mohly tříděný odpad zatím ukládat. Někteří to začali řešit tak, že odpad vyhazují do kontejnerů, které jsou určeny pro veřejnost. Nádoby jsou tak okamžitě plné a ve občané se zlobí, že město nezajistili dostatečný svoz.