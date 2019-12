„Citadela by měla v roce 2020 doznat hodně velkých změn a nabídnout komfort, který lidé očekávají,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Litvínovská veřejnost a místní firmy mohou zvelebení městského kulturního domu podpořit podobným způsobem jako Mostečané, kteří před šesti lety poslali do sbírky na obnovu sochy T. G. Masaryka v Mostě 837 tisíc korun. Provozovatel Citadely, městská společnost SPORTaS, zahájila v minulém týdnu akci Adoptuj sedačku, ve které chce do léta 2020 získat od různých dárců peníze na výměnu 40 let starých sedaček v kinosále, kde se také hraje divadlo a koncertuje. Na výměnu 480 křesel jsou třeba 2 miliony korun. Další 1 milion si vyžádá obnova podlahové krytiny a nouzového osvětlení.

Na transparentním účtu, kde se mají hromadit dary, je už 350 tisíc korun od Státního fondu kinematografie. Společnost jedná o další podpoře s průmyslovými podniky a spoléhá i na drobné dárce. Minimální příspěvek je 100 korun, ale za 6 tisíc korun si lze adoptovat celou konkrétní sedačku. Po výměně má být v sále minimálně 420 nových sedaček.

„Chceme, aby byly kvalitní a pohodlné,“ sdělil jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský. Sedačky se před lety opravily, aby nerušily vrzáním, ale jejich stav se opět zhoršil. Návštěvnost kinosálu se přitom zvýšila a plný je hlavně při divadelních představeních. Plošné zdražení vstupného po renovaci sálu se nepředpokládá. Adoptované sedačky budou volně dostupné.

Město ve svém rozpočtu na rok 2020 rezervovalo na vylepšení interiéru kina 3 miliony korun pro případ, že akce Adoptuj sedačku nebude úspěšná a rekonstrukce se bude muset uhradit. Optimisté očekávají, že většinu nákladů pokryjí příspěvky od firem a veřejnosti a radnice doplatí jen zbytek. „Podobné akce se konaly i v jiných městech a byly úspěšné. Citadela má své kouzlo a lidé si k ní mohou prohloubit svůj vztah a stát se patrioty,“ sdělila starostka.

Jména dárců navždy na zdi

Podle Otcovského u vstupu do kina vznikne „zeď díků“ se jmény všech dárců. Zeď se odhalí při slavnostním otevřením vylepšeného sálu, což má být na podzim 2020. Dárce pak Citadela odmění divadelním představením zdarma. Číslo transparentního účtu a další podrobné informace pro dárce jsou na webu www.adoptujsedacku.cz.

Modernizace vzduchotechniky, která už je plně v režii města, bude stát přes 12 milionů korun. Smlouvu s dodavatelem radnice uzavřela v říjnu a práce by měly skončit do srpna 2020. Dalších 12 milionů je určeno na rekonstrukci prostor pro potřeby základní umělecké školy, která v Citadele sídlí. Vznikne zkušební hudební sál a archiv Mozart orchestru.

Mozart orchestr byl velice známým tělesem symfonické hudby, který byl založen v roce 1901 a sdružoval vynikající amatérské hudebníky z Litvínova a okolí. Po 2. světové válce se orchestr rozpadl, ale jeho členové iniciovali vytvoření Městského hudebního ústavu, což byl předchůdce současné ZUŠ. Z bohaté hudební minulosti zůstala řada archiválií.