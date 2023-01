Je půl osmé ráno, první pracovní den roku 2023, a dvaatřicetiletý David jde v litvínovské Osadě vyhodit do černé popelnice netříděný směsný odpad. Místa v kontejnerech je dost a na zemi kolem pořádek. „Teď je to v pohodě, ale koncem prosince to tady bylo extrémně plné a smetí se ani nedalo dát dovnitř, takže jsem ho položil vedle. Odpadků bylo víc kvůli Vánocům, ale stávalo se to i před nimi. Uvidíme, jak to budou zvládat technické služby. Já si myslím, že ze začátku to bude boj,“ říká David, když vhodí do popelnice dvě tašky s komunálem.

Tohle už nevyveze firma Marius Pedersen, které 31. prosince vypršela smlouva s radnicí, ale městská společnost Technické služby Litvínov, která odpadové hospodářství 1. ledna převzala po dlouhé přípravě, náboru popelářů a nákupu nového vybavení, včetně tří popelářských aut. Podle Davida není změna špatný nápad, protože sousední Most má vyvážení odpadu ze sídlišť také pod svými křídly díky svým technickým službám. „Mohlo by to fungovat i tady v Litvínově, ale pár měsíců to bude ještě zajímavé, než se všechno pořádně vyladí,“ dodává Litvínovan.

Za pár minut projíždí kolem domů u litvínovského zimního stadionu popelářský vůz technických služeb. Muži v nových montérkách a oranžové bundě s reflexními prvky sestoupí na zem a kráčí k ohrádkám pro smetí. „Dá se to, i když začátky jsou trochu traumatizující. Ale musíme to vypilovat,“ svěří se jeden z popelářů. Petra Švecová, čekající u sportovní školy na autobus, je už viděla. „Dnes ráno smetí vyváželi. Zatím problém není. Uvidíme, co ukáže čas, zda to bude dál fungovat,“ říká žena.

Spokojený Janov

Páteřní ulicí Podkrušnohorská projíždí další kukavůz a popelář Petr Vojčák se na stupátku usmívá. Pondělní směnu s kolegy prý zvládá. „Jsem spokojen,“ prohlásí, když vysype do auta další popelnici, zatímco jeho parťák mává na řidiče osobních aut, že kolem mohou projet.

„Jo, jo, popelnice jsou prázdné. Uvidíme, jak se to osvědčí,“ hodnotí aktuální ranní situaci dvě seniorky, které u Podkrušnohorské veteriny kritizují jen nepořádek na trávnících po silvestrovské oslavě. Podle nich technické služby přebírají svoz v těžké době, protože s koncem roku 2022 odpadu přibylo a venku se už válí první vyhozené vánoční stromky.

„Nové popeláře jsem viděl jezdit celý minulý týden, kdy se asi ještě zacvičovali a učili se trasy. Teď jim nemám co vytknout, protože žádný problém nevidím. Popelnice u nás nejsou přeplněné a odpad mám kam dávat,“ tvrdí při venčení psa 67letý Standa z ulice Podkrušnohorská. Další pejskař u Máje upozorňuje, že na hodnocení je ještě brzy. „Ono se to vyvrbí během čtrnácti dnů,“ dodá a jeho sousedka souhlasně přikyvuje.

Najdou se však i kritici. „Podle mě je to velká blbost,“ komentuje převzetí svozu odpadu technickými službami 73letý Jaroslav z ulice Tylova. Vadí mu, že město investuje do vlastního odpadového hospodářství miliony korun a bude muset udržet nové zaměstnance, i když by si mohlo opět najmout specializovanou firmu. „Tohle dopadne špatně,“ prorokuje důchodce, který ráno našel popelnici u domu přeplněnou a svůj pytel musel dovnitř nacpat. Přiznává ale, že i před Štědrým dnem byla nádoba narvaná smetím a další pytle ležely vedle. „Je stále co zlepšovat. Lidi by měli víc třídit, ale to by muselo být víc nádob. U nás jich je podle mě málo. Odpad k nám hází i lidi z horních baráků, když jedou kolem autem,“ rozčiluje se senior.

Třiašedesátiletá Soňa z Hamru to zas tak černě nevidí. „U nás jsou popelnice úplně v pohodě. Ráno, když jsem šla vyhodit odpadky, bylo všechno čisté,“ tvrdí žena, která od Nového roku nezaznamenala žádný chaos či nepořádek. „Je správné, že odpady chce mít město pod kontrolou,“ míní.

Posádka třetího městského kukavozu, který řídí Petr Novotný, má kolem 9. hodiny vysbíraný směsný odpad v celém Janově a poprvé v novém roce míří na skládku. „Začali jsme v šest hodin ráno a už máme dvanáct tun," svěřuje se řidič. Až plné auto na skládce vyprázdní, pojede na jiná místa v Litvínově a bude ve svozu pokračovat.

Podle popelářů byl na stanovištích v Janově po silvestru bordel. „Dneska to tu vypadá asi nejlépe, co jsem zažil,“ diví se po svozu v Janově jeden z obyvatel, když kukavůz zmizí za zatáčkou a u popelnic nezůstává žádná krabice či páchnoucí pytel. „Takhle by to tu mělo být pořád. Bude ale záležet i na lidech. Snad se to bude zlepšovat,“ doufá Janovan. Podle něj dřív, třeba i dva tři dny, byly popelnice v jeho ulici plné a lidi odpad neměli kam dávat, takže končil na zemi, což mu dost vadí.

Velká výměna

Rušno je v pondělí i u rodinných domů v Chudeříně, kde soukromá firma odváží své popelnice, tzv. duo nádoby na papír a plast, které technické služby nahrazují samostatnými žlutými a modrými nádobami. Během jednoho měsíce se v celém Litvínově vymění několik tisíc kusů kontejnerů různých velikostí. Ty nové zaplnily čtyři haly v areálu bývalého kovošrotu v Hamru, kde od loňského roku vzniká nové sídlo technických služeb a kde 2. ledna začal provoz sběrného dvora pro obyvatele města. Už v osm hodin dvůr navštívil první občan, který přivezl starou matraci a další harampádí, které do popelnic nepatří.

„Je to hodně náročný den, protože jsme začali se svozem komunálního odpadu, likvidujeme nepořádek a do toho rozvážíme po městě nové nádoby a zároveň jsme spustili provoz sběrného dvora,“ říká v hamerském areálu Jana Haselbergerová z oddělení odpadového hospodářství Technických služeb Litvínov. S kolegy měla na silvestra desetihodinovou šichtu, aby zahájili výměnu nádob a mimořádnou logistickou akci zvládali. Haselbergerová ukazuje v jedné z hal obrovské množství nových popelnic připravených na rozvoz. Ty menší nemají ještě kolečka, aby se daly v hale naštosovat na sebe co nejvýš a zabraly méně prostoru. Popelnice dostávají po umístění na stanoviště čipy propojené s GPS a chytrou aplikací pro elektronické vyhodnocování dat o svozu.

Zaměstnanci technických služeb jsou rádi, že jim přeje počasí. Kdyby byla ledovka jako před Vánoci, lidi ze zimní údržby, kteří pomáhají rozvážet popelnice, by museli vyrazit do ulic bojovat s náledím. Práci na odpadech však částečně komplikuje fakt, že technické služby nyní působí na dvou místech najednou, v novém areálu v Hamru a ve starém areálu v ulici S. K. Neumanna, takže se přejíždí sem a tam. Tohle se změní, až se areál v Hamru zmodernizuje a celé sídlo služeb se do něj přesune.

Technické služby v pondělí ráno řešily také první stížnosti od lidí, že někde stále nejsou vyprázdněné popelnice. Podle popelářů nelze na všechna místa dojet najednou. Na Nový rok sváželi papír a plast. Běžné smetí brát nemohli, protože skládka byla ve státní svátek zavřená.