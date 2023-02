Osmačtyřicetiletá Klára z Litvínova před covidem pracovala v Německu jako distributorka tisku. Tehdy ji velmi překvapilo slabé veřejné osvětlení. „Noviny jsme často roznášeli za tmy. Abych brzy ráno viděla, musela jsem mít čelovku, protože i kilometr byl bez lampy. Němci svítí méně nejenom kvůli úspoře energie, ale i kvůli světelnému smogu,“ řekla Litvínovanka, která by podobná opatření zavedla i ve svém městě. Po nezvyklé zkušenosti v cizině se diví, že v Litvínově lampy svítí doslova na každém rohu. To se ale od března změní.

Litvínovská radnice nechá postupně vypnout stovky pouličních lamp. V přepočtu to znamená každé třetí svítidlo. Důvodem jsou úspory. Město očekává, že v závislosti na cenách energií ušetří ročně sumu v rozmezí od 1,2 do 1,6 milionu korun.

Město to nikdy předtím nevyzkoušelo. Nyní ale reaguje na ekonomickou a energetickou krizi. „Uvidíme, jaký bude výsledný efekt a jaké budou ohlasy. Vždycky se můžeme vrátit k původnímu stavu,“ sdělil místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).

Zdůraznil, že opatření má řadu výjimek. Nedotkne se nejdůležitějších oblastí a rizikových míst, kde by nedostatek světla výrazně snížil bezpečnost lidí. „Kompletně bude zachováno osvětlení v křižovatkách, u přechodů a škol. Svítit budou i lampy s hlásiči. Myslíme si, že je to vymyšleno citlivě,“ řekl místostarosta.

Radní konzultovali doporučení energetické komise s městskou policií. Ta prosadila zmírnění redukce svítidel v některých vytipovaných zónách či nevypínání lamp v místech monitorovaných kamerami, kde by výpadek ohrozil kontrolu. „Trval jsem také na tom, aby se neomezilo osvětlení dopravního terminálu, takže ani tam nedojde k redukci,“ řekl velitel městské policie Martin Klika. S technickými službami, které se o lampy starají, je domluveno, že opatření se může podle potřeby měnit.

Vypínání jedné lampy za druhou potrvá několik týdnů. Podle Rosenbauma je načasované s ohledem na prodlužování dne, a proto na citlivější jedince nemusí omezení umělého světla působit tak dramaticky. „Lampy začneme vypínat, až obdržíme objednané označníky, což by mělo být příští týden,“ uvedl technik veřejného osvětlení Petr Erlitz. Označník bude štítek ve tvaru červeného kolečka o průměru šesti centimetrů, který se po odpojení svítidla umístí na stožár, aby lidi věděli, že se nejedná o poruchu a nevolali zbytečně údržbu.

Lokální kritika

Podle zjištění Deníku, který hovořil o novince s obyvateli několika ulic, opatření zřejmě vyvolává jen lokální kritiku, ne masový protest, protože většina lamp bude svítit dál.

„Když nebude svítit každá třetí lampa, tak v tom problém nevidím. Potíže ale mohou nastat na cestách, kde chodce míjejí cyklisté,“ reagoval 74letý Petr a ukázal na komunikaci v ulici Smetanova. Připustil však, že v Litvínově je spousta lamp v lokalitách, kde jsou spíše než chodci vidět auta, která si mohou přisvítit.

„Problém bude podle mě v postranních uličkách. Když rekonstruovali prostor za garážemi u Kauflandu a odpojili tam dočasně lampy, byla tam tma jako v pytli a nebylo to příjemné,“ poznamenala 30letá Bára, matka předškolního dítěte. Obává se, že úbytkem světla ztratí na některých místech přehled o okolí. „Pro mě jako matku je důležité i to, abychom s dcerou nešláply u hřiště do psího lejna,“ dodala.

Někteří lidé nové opatření ani nepocítí. „Večer nebo ráno, když je tma, ven nechodím, protože se bojím. Ale jestli se ušetří, tak klidně ať zhasínají. Je zbytečné, aby svítilo tolik lamp,“ řekla 77letá Marie, která vyráží na nákup jen za denního světla. U činžáku, kde bydlí, jsou tři lampy. „Když jednu zhasnou, nebude mi to vadit,“ ujistila.

Podle místostarostky Květy Hellmichové (SNK ED) se radnice v době energetické krize chová zodpovědně a nekoná bezhlavě. „Jsou místa, která nevypneme,“ potvrdila. I když by odhadnutá výše úspory nakonec klesla k milionu, opatření se podle ní vyplatí. „Nejsou to úplně malé peníze,“ argumentovala.

Chystají výměnu svítidel

Radnice navíc chystá další úsporná opatření. Zpracovává žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na výměnu svítidel a chystá energetický posudek. „Pokud uspějeme se žádostí a dojde k výměně svítidel za energeticky úspornější, v příštím roce bychom už k omezení svícení nemuseli přistupovat,“ sdělil Rosenbaum.

Podle první analýzy by se mohlo vyměnit skoro tisíc svítidel, kde bude úspora vysoká, kolem 75 procent, a tím bude i vyšší dotace. Město by pak ročně ušetřilo téměř 1,8 milionu korun. Výměna by stála přes 12 milionů korun, z toho dotace by byla skoro 8,9 milionu korun. Návratnost je zatím odhadnuta na necelé dva roky, ale s poklesem cen energií se může prodloužit.

Litvínov připravuje také pasport veřejného osvětlení, aby měl kompletní přehled o zařízení a mohl ho centrálně ovládat. Teď musí technické služby každou lampu řešit zvlášť.

Dosud jediným venkovním úsporným opatřením, kterého si obyvatelé Litvínova mohli v novém roce všimnout, bylo vypnutí vánočního osvětlení 2. ledna, ne 6. ledna, jak se původně plánovalo. Co se týče interiérů, šetření se dotklo městského zámku, kde jsou do 30. dubna zavřené výstavy.

Litvínov nyní prověřuje možnost instalace slunečních elektráren na školách, sportovní hale a malém zimním stadionu.