Litvínov získal povolení na zbourání prázdného paneláku v ulici Jiřetínská

Stavební úřad povolil demolici dalšího opuštěného paneláku na litvínovském sídlišti Janov. Tentokrát se jedná o dům v ulici Jiřetínská č.p. 265-270. Radnice by měla dům zbourat do dvou let.

V Janově skončila první etapa demolice vybydleného paneláku. Dům už nestojí, suť se bude drtit | Foto: Deník/Martin Vokurka