Litvínovský zimní stadion Ivana Hlinky se chystá na to, že po 50 letech zcela změní svou tvář. Měl by se přeměnit na multifunkční sportovní arénu s tím, že kromě ledního hokeje by se po rekonstrukci na jeho hrací ploše mohla uskutečnit i utkání jiných sportovních odvětví. Počítá se, že přestavba vyjde na zhruba 550 milionů korun.

„Zatím je plánovaná rekonstrukce ještě hodně vzdálená, jsme teprve ve fázi dokončení studie,“ sdělil šéf klubu HC Verva Litvínov Jiří Šlégr s tím, pokud se projekt zrealizuje, bude stadion důstojným zmodernizovaným hokejovým stánkem v retro stylu.

Někdejší hokejový reprezentant a držitel zlaté medaile z olympiády v Naganu připomenul, že na přípravě rozsáhlé opravy stadionu se pracuje už dva roky. „Když před nedávnem do Litvínova přijel premiér, tak se o tom začalo více mluvit,“ doplnil Šlégr.

Litvínov patří společně s Mladou Boleslaví a Kladnem mezi města, kde se hraje hokejová extraliga na stadionech, jež nesplňují podmínky soutěže. Od svazu mají výjimku. „Kompletně nově bude vybudována celá západní tribuna. Za ní budou nová zázemí pro mužstva, nad tím bude nové divácké zázemí s občerstvovacími stanicemi a fanshopem. V patře nad tím bude internát pro mládež a v posledním patře budou sky boxy, kde vznikne business prostor pro obchodní partnery,“ popsal proměnu provozní ředitel hokejového klubu Kamil Burda.

Střecha se zvedne, nad ledovou plochou bude multimediální kostka. Kapacita sedadel se zvýší ze současných 1 711 na 3 500. Ale zůstanou i tribuny k stání. „Je to proto, že máme spoustu fanoušků, kteří chtějí chodit na stání a fandit do kotle,“ dodal Kamil Burda.

Vznikne nové parkoviště

Lidem z okolí stadionu, které trápí parkování před jejich domy v čase mistrovských zápasů, by měl ulevit fakt, že na místě sousedního fotbalového hřiště vznikne velké parkoviště. Najde se tam i místo na menší sportovní hřiště. „Když vše půjde hladce, tak by se mohlo začít v příštím roce,“ sdělila starostka Litvínova Kamila Bláhová s tím, že město má zájem, aby stadion splňoval všechny podmínky pro extraligu.

Rekonstrukce by měla trvat rok a na financování stavby by se měl podílet vlastník klubu, kterým je Unipetrol, a dále město Litvínov a Ústecký kraj. Ti by měli dát dohromady určitou částku a stát by měl dorovnat zbývající peníze.

V současnosti je projekt ve fázi, kdy byla schválena studie. Teď se bude pracovat na modelu objektu. Následovat budou další potřebné úkony pro realizaci stavby s tím, že podle vypracovaného harmonogramu by mohl být projekt pro výběr zhotovitele připraven v lednu 2021. Někdy v dubnu by mohlo být o zhotoviteli jasno a v květnu 2021 by měla začít samotná stavba.

Do té doby, než se vše dokončí, budou muset litvínovští hokejisté využít azylu některého z blízkých zimních stadionů, kde se mohou hrát zápasy nejvyšší soutěže, tedy stánků v Chomutově nebo v Ústí nad Labem.