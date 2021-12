„Naštěstí se to stalo v noci a nikdo zde nebyl, nikomu se nic nestalo,“ řekla serveru E-mostecko místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, která přijela ráno na místo.

Strom přijeli zlikvidovat hasiči. Úklid začal v neděli ráno, kde se zavalená dlažba uvolnila.

V Ústí narazilo auto do sloupu. V sobotu se v kraji odehrála řada nehod

„Naše jednotka ve spolupráci s technickými službami spadlý strom zlikvidovala,“ sdělil Deníku velitel jednotky litvínovského sboru dobrovolných hasičů Tomáš Stanko.

Ještě před rozřezáním stromu starostka řekla, že jej nebudou do země usazovat znovu, protože by kmen mohl být prasklý. Zda se městu do Vánoc podaří sehnat nový, zatím není jasné.