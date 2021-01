Koncem ledna se v Litvínově uzavře část ulice Podkrušnohorská, kde město v polovině února zbourá starý most a bude stavět nový. Objížďky skončí v roce 2022.

Změny v dopravě poté, co se 29. ledna 2021 zavře v ulici Podkrušnohorská v Litvínově silniční most | Foto: Město Litvínov

Řidiče, chodce, cyklisty a cestující v MHD čeká v Litvínově období velkých změn a dopravních omezení. Páteřní silnice Podkrušnohorská v Litvínově nebude od pátku 29. ledna průjezdná. V ten den se tam začne připravovat demolice starého mostu nad ulicí Mezibořská, kde vznikne nový most. Práce v tomto uzavřeném úseku potrvají do konce září 2022. S uzavírkou začnou fungovat tři označené objízdné trasy a přesunuté autobusové zastávky. Stavba, na kterou se čekalo řadu let, si vyžádá 119 milionů korun, ale většinu za město uhradí stát. Podobu nového mostu určila v roce 2016 architektonická soutěž.