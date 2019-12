Radnice v Litvínově začala uvažovat o založení volnočasového centra, které by bylo městskou příspěvkovou organizací. Zařízení podobné domům dětí a mládeže nebo střediskům volného času v Litvínově chybí. Nové centrum s různými zájmovými kroužky a pravidelným programem by se mohlo otevřít za pět let, kdy by navázalo na chystané Technické kluby pro mateřské, základní a střední školy. Kluby pro technické vzdělávání chce radnice zprovoznit s pomocí krajské dotace v září 2020 a udržet je do roku 2025.

„Když se budou Technické kluby úspěšně rozvíjet a udrží zájem předškoláků, žáků a studentů, tak bychom z klubů chtěli vytvořit organizaci, která by pokračovala v nabídce smysluplných aktivit pro volný čas dětí a mládeže,“ sdělila místostarostka Erika Sedláčková (KSČM).

Nové středisko by se podle předběžných úvah zaměřilo hlavně na technické či řemeslné vzdělávání. Město bude mít pět let na rozhodnutí a na zařazení volnočasové organizace do sítě školských zařízení, což by umožnilo čerpat od státu peníze na mzdy a dotace na pomůcky. Město by hradilo jen provozní náklady. Podle místostarostky je záměr v souladu s krajskou vzdělávací strategií stejně jako chystané Technické kluby.

Technické kluby pro bezplatnou školní i mimoškolní výuku řemesel, kreativity, informačních technologií, robotiky, technické gramotnosti a logiky hodlá radnice připravovat a personálně obsazovat od dubna příštího roku, aby se otevřely v září.

„Měly by zvýšit zájem dětí a mládeže o technické a přírodovědné obory. Naší snahou je, aby co nejvíce žáků v těchto oborech pokračovalo na středních, vyšších odborných či vysokých školách,“ uvedla místostarostka.

Prostory pro kluby

Radní minulý týden schválili prostory pro kluby. Předškoláci a žáci 1. stupně budou mít klub v centru Lesánek při ZŠ a MŠ Ruská a žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol v Centru bakalářských studií při Schola Humanitas.

Radnice ještě musí sehnat vedoucího, tři odborné garanty a instruktory pro osm plánovaných kroužků, z nichž čtyři mají být pro oblast počítačů a robotiky a pro každou věkovou skupinu zvlášť. Další kroužky by měly být společné pro mateřinky a mladší žáky a pro starší žáky a studenty. V tomto režimu by se měli setkávat s lektory minimálně 2 hodiny týdně, takže na každý z osmi kroužků připadne 80 hodin za rok. V každém kroužku má být 5 až 15 dětí z Litvínova a okolních obcí.

Součástí projektu je i povinná výuka, kterou si školy zařadí do svých vzdělávacích plánů. V klubech by měly strávit 108 hodin ročně, z toho 44 hodin v oblasti IT a robotika. Doplňující aktivitou budou Otevřené dílny určené pro pedagogy, rodiče a veřejnost. Dílny nabídnou workshopy, přednášky a ochutnávku řemesel a mají být přístupné 240 hodin v roce. Radnice začala jednat s různými partnery o personálním zajištění. S kroužky by mohli pomáhat například šikovní studenti vysokých škol.

Kraj má projekt dotovat tři roky, ale Litvínov se zavázal, že ho udrží ještě následující dva roky. Dotace činní 6,4 milionů korun, Litvínov zaplatí 2,85 milionu korun. Zapojení do projektu nedávno schválilo litvínovské zastupitelstvo. „Je to velmi zajímavý projekt a byl by hřích, kdybychom ho nepodpořili,“ sdělil zastupitel a pedagog Milan Šťovíček (STAN).

Nové kroužky podle něj mohou děti přilákat k řemeslům a novým technickým oborům, po kterých roste poptávka na trhu práce. Technický klub přirovnal ke Čtyřlístku, což je městem dotovaný tělovýchovný projekt na rozhýbání školáků.