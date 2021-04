Rekonstrukce tramvajové dráhy mezi Litvínovem a Zálužím, která začala 1. dubna, není jediným projektem na zlepšení tohoto typu dopravy. Litvínovská radnice chce v příštích letech zlepšit kolejový koridor i na svém území. Vybraní odborníci začnou už brzy vytvářet pro město studii komplexní modernizace tramvajové trati v Litvínově. Deníku to potvrdil místostarosta Karel Rosenbaum.

„Studie by měla obsahovat jak modernizaci trati, tak řešení problematických dopravních uzlů v Litvínově. K nejkritičtějším patří křižovatka u Jochy,“ uvedl.

Zatím není jasné, kolik bude realizace stát, kdy by mohla výstavba začít a co vše zahrne. Kromě doporučení expertů bude záležet na tom, zda město získá dotace, bez nichž nemůže tak rozsáhlé úpravy samo financovat. „Bude to složité i se spoluúčastí,“ dodal místostarosta.

Pro srovnání: modernizace tramvajové trati v Mostě, která v roce 2014 obsahovala hlavně přestavbu 19 zastávek, úpravu křížení u Stovky, instalaci elektronických výhybek a rekonstrukci prostor u nádraží, stála 307 milionů korun, přičemž Evropská unie uhradila 223 milionů.

Litvínov nevylučuje, že na rozdíl od Mostu zmodernizuje trať na svém území po etapách podle toho, jak dopadnou žádosti o dotace. Chystaná studie má i v takovém případě usnadnit výběr úseků. Radnice už sehnala tým odborníků, který studii udělá za 428 tisíc korun.

Město chce zmodernizovat svršek tramvajové trati od nádraží až po otočku u Citadely. V úseku nádraží-zimní stadion se má dráha upravit tak, aby po ní při výluce tramvají mohly jezdit autobusy. Počítá se s tím, že trať bude bezpečnější, rychlejší a zároveň méně hlučná. Studie na některých místech navrhne nové tramvajové i autobusové zastávky pro komfortnější přestup cestujících. Čeká se také na to, jaké změny inženýři doporučí pro křižovatky ulic 9. května, Smetanova, Jiráskova, Tržní a Žižkova, S. K. Neumanna, Vrchlického. Řešit budou rovněž zabezpečení křížení trati s ulicemi V Březinkách a Jedličkova a přestupní uzel u Citadely.

Návrh úpravy 'tramvajové' křižovatky u Jochy v Litvínově z roku 2017.Zdroj: PUMML

Velkou novinkou má být přeložka trati v ulici Žižkova, kde se plánují koleje mimo silnici. Radnice předpokládá, že v tomto úseku bude na oddělení tramvají od aut více místa. Potvrdit to má dokončovaná studie využití celé lokality, ze které se přestěhuje do bývalého Kovošrotu v Hamru areál rozšiřovaných technických služeb a uvolněný prostor v ulici Žižkova poslouží k výstavbě domů pro bydlení.

Rekonstrukci tramvajové trati v Litvínově schválilo zastupitelstvo před třemi lety v rámci plánu udržitelné městské mobility do roku 2030. „Jedná se o zachování provozuschopnosti s cílem udržení kvality a bezpečnosti,“ uvádí plán. Ten také prosazuje upřednostňování tramvajové dopravy a například pro křižovatku u Jochy, kde denně projede skoro deset tisíc aut, žádá úpravu na okružní s průjezdem tramvají přes střed.

Tramvaje teď Litvínovem nejezdí, protože se rekonstruuje meziměstská trať k chemičce, kam pendlují autobusy. Výluka potrvá rok. „Zatím vše probíhá podle plánu,“ sdělil mluvčí dopravního podniku Jiří Holý. Trať Litvínov – Záluží má být i se zastávkami zmodernizována do jara 2022, kdy se práce přesunou na kolejový úsek Záluží – Most. Celá akce stojí přes půl miliardy korun, většinu uhradí EU.

Ještě větším projektem může být v tomto desetiletí výstavba zcela nové tramvajové trati v Mostě. Město si letos za více než dva miliony korun nechává dělat technicko-ekonomickou studii, která připraví podklady pro vytvoření městského kolejového okruhu třída Budovatelů – Kahan – nádraží. I tento záměr závisí na dotacích a je součástí plánu udržitelné městské mobility, na kterém Most a Litvínov spolupracovaly.