V Litvínově není pro veřejnost žádné odběrové místo pro testování covidu. Ve čtvrtek 18. února se tím zabývalo litvínovské zastupitelstvo. Toto téma otevřela zastupitelka Helena Zemánková Týřová (ODS). Navrhla zajistit v Litvínově místo na hromadné antigenní testy a případně i na odběr vzorků pro PCR testování.

Podle Týřové by se tím měla zabývat městská Krušnohorská poliklinika. „Nejbližší testovací místa jsou až v Mostě a je dost komplikované navštěvovat je a registrovat se tam. Je to také poměrně velká ztráta času. Naši občané by této služby určitě využili víc, kdyby nikam nemuseli dojíždět,“ vysvětlila zastupitelka.

Podle jednatelky Krušnohorské polikliniky Petry Havlové toto zdravotnické zařízení dělá nyní maximum, aby v době epidemie zajistilo péči o obyvatele města. „Otázku testovacího centra jsme řešili, ale není to tak jednoduché. Zjistili jsme, že zřídit očkovací místo bylo snadnější než zabezpečit testování,“ sdělila jednatelka.

Přislíbila ale, že nový podnět projedná se zástupci zdravotních pojišťoven a zjistí, zda je masové testování v Litvínově reálné a zda by byl na to odborný personál. Poliklinika zatím testuje své zaměstnance.

O potřebě testování veřejnosti přímo v Litvínově se nyní více mluví. „Několik občanů už se na nás obrátilo s tímto požadavkem. Zájem o testování bude podle nich růst s tím, jak přicházejí různé mutace koronaviru. Zdá se, že víc lidí se bude chtít zdarma a dobrovolně otestovat na vrub zdravotní pojišťovny,“ potvrdila místostarostka Erika Sedláčková (KSČM).



Podle ní očkovací místo Litvínov prosadil s velkými problémy jen díky tomu, že pod polikliniku spadá nemocnice následné péče, která začala v lednu očkovat své pacienty a zdravotníky, ale je plně vytížena. Pro kompletní testování poliklinika nemá žádnou laboratoř. Most je navíc v limitní dojezdové vzdálenosti, což by mohlo vyjednávání o testování v Litvínově podle Sedláčkové komplikovat.



V Mostě je několik odběrových míst pro covid testování. Kromě velké nemocnice Krajské zdravotní vzorky odebírají soukromé společnosti. Litvínovský radní Roman Ziegler (ANO) doporučil tyto firmy oslovit, zda by nechtěly mít v Litvínově pobočku. „Litvínov zase není tak malé město, aby testování nebylo pro soukromé subjekty přínosem,“ uvedl. Nevyloučil, že zájemce by město finančně podpořilo a pomohlo mu najít vhodné místo. „Stálo by to za to,“ dodal Ziegler.

Odběry vzorků i rychlé antigenní testování v Litvínově podporuje i bývalý starosta Daniel Volák (ODS). „Testovací místo pro veřejnost v Litvínově chybí. Už mě oslovilo několik Litvínovanů, proč ve městě nemáme nějakou odběrovou buňku, jaká je například u mosteckého zimního stadionu,“ řekl Volák. Podle něj by radnice měla tlačit na to, aby takové místo provozované odbornou soukromou firmou v Litvínově vzniklo. „Krušnohorská poliklinika má dost práce se svými pacienty a se zajišťováním další péče,“ zastal se Volák polikliniky.



Co se týče očkování proti covidu, je na tom Litvínov mnohem dál. Jeho očkovací místo v Krušnohorské poliklinice spustilo 15. února pro registrované seniory starší 80 let rezervační systém. Očkovací místo je v 1. patře budovy s bezbariérovým přístupem z bočního vchodu a je značeno.



Koncem ledna byly do Litvínova dodány první dávky očkovacího séra. Jako první tehdy začalo očkování pacientů a zdravotnických zaměstnanců nemocnice následné péče v souladu s celostátní očkovací strategií.

Nedávno dostalo první dávku vakcíny 24 seniorů ve věku nad 80 z litvínovských domovů s pečovatelskou službou - domovy ve Vodní a Podkrušnohorské ulici a U Bílého sloupu. Druhou dávku jim lékařka aplikuje 4. března. V litvínovských domovech s pečovatelskou službou žije 111 klientů, o očkování projevilo zájem 81 z nich. Průběh očkování v Litvínově bude záviset na dodání dalších vakcín.

K 17. únoru bylo v okresu Most 825 nakažených. Celkem jich už bylo 8 811, z toho 7 865 se vyléčilo a 211 zemřelo.