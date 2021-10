Část opozice se obává, že zakázka dodatečně podraží. Podle zastupitele Daniela Urika (Litvínov DO TOHO!) se dá očekávat, že po uzavření smlouvy se zhotovitelem dojde k jednání o navýšení ceny. Starostka namítla, že radnice žádné požadavky nemá a pokud je obdrží, bude o nich jednat zastupitelstvo.

Nová plavecká hala je podle schváleného projektu třípodlažní budova s šestidráhovým bazénem o délce 25 metrů a hloubce 1,3 až 1,8 metru. Objekt obsahuje i rekreační bazén s divokou řekou a vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště, velkou vířivku, Kneippův chodník a na ochozu parní kabinu s prohřívárnou. V přízemí je recepce, vestibul s občerstvením, vstup na letní koupaliště i do krytého bazénu, kam se vchází přes převlékací kabiny, šatny, WC a sprchy oddělené pro muže a ženy. Ze vstupní haly vede schodiště a výtah do horního podlaží se saunovými provozy a cvičebním sálem. V suterénu je technické zázemí i gastro provoz pro letní koupaliště. Před výstavbou plavecké haly dojde k demolici objektu starých šaten letního koupaliště.

Radnice zakázku vyhlásila v prosinci 2020 a nabídky firem přijímalo do poloviny letošního února. Soutěž vyhrála skupina Metrostav DIZ + OHL s nabídkovou cenou 327 milionů korun. O výběru nejvýhodnější nabídky rozhodlo v březnu zastupitelstvo.

Litvínov zatím s vybraným dodavatelem nemůže uzavřít smlouvu o dílo. Radní věří, že konečný verdikt padne v říjnu, bude ve prospěch města a stavět se začne co nejdříve. „Nemyslíme si, že jsme omezili hospodářskou soutěž,“ řekla starostka.

Opět se ale vynořují pochybnosti o smyslu projektu v době plné nejistoty a jiných závad ve městě. Opoziční zastupitel Milan Šťovíček (STAN) proto požádal vedení města, aby výstavbu haly přehodnotilo. Důvodem je růst cen ve stavebnictví a těžko odhadnutelný vývoj hygienických opatření v souvislosti s pandemií covidu. „Považuji to v tuto chvíli i za velké finanční riziko pro město,“ sdělil zastupitel. Podle něj není vhodné realizovat tak nákladný projekt, když některé městské části nemají vodovod a kanalizaci a komunikace jsou ve špatném stavu.

