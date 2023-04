Sedmašedesátiletá Zdena z Litvínova je chronicky nemocná, takže každý krok venku ji unavuje. Naštěstí poštu, kam často chodí, má docela blízko. Od paneláku je to k pobočce vedle Máje něco málo přes dvě stě metrů. Jenže tahle pošta je na seznamu provozoven, které v létě skončí. Seniorka tak bude muset chodit na hlavní poštu v centru, což znamená delší chůzi a zřejmě i delší čekání na služby. „Je mi líto, že pobočku u Máje zruší, protože ji mám blízko a nemusím jinam. I když hlavní pošta není daleko, bude to pro mě komplikované,“ svěřuje se Litvínovanka před pobočkou, kde vyřizuje hlavně složenky a posílá dopisy. „Jsem starší generace a počítač nevyužívám,“ říká s obavou před digitalizací, které nerozumí.

Právě nástup nových technologií a dlouhodobý pokles poptávky po tradičních poštovních službách v celé ČR přiměl Českou poštu zrušit ve všech krajích dohromady tři stovky svých poboček. V Litvínově ze šesti pošt zůstanou jen dvě – hlavní na náměstí a pobočka v sociálně vyloučené lokalitě Janov.

„Lidi mají vztek. Budou chodit na hlavní poštu, kde budou obrovské fronty. Na pobočce přijdou hned na řadu, nebo si počkají maximálně pár minut, ale na hlavní to bude úplně o něčem jiném,“ povzdechla si poštovní úřednice, která si nepřála být jmenována. Podle ní se zhorší dostupnost hlavně pro seniory, kteří využívají řadu služeb, včetně výběru důchodu.

Převést rušené pobočky na franšízu? V žádném případě, reaguje pošta

Své návyky budou muset změnit i lidé na Osadě, protože tam zanikne malá pošta u konečné tramvaje. „Je to škoda, protože nám zbude jen hlavní pošta, kde budou fronty, bude se čekat a lidi budou nespokojení,“ povzdechla si jedna z klientek pobočky. „Lidem to bude hodně vadit,“ potvrdila další Litvínovanka.

Podobná situace nastane v litvínovském Chudeříně, kde skončí pobočka s dlouhou tradicí. „Je to neštěstí,“ řekl starousedlík Josef Pošta ze Spolku přátel historie Litvínovska. Do nejstarší části Chudeřína, kde pobočka sídlí, autobus nezajíždí, takže místním obyvatelům, hlavně seniorům, podle starousedlíka změna zkomplikuje život. Někteří lidé to ale jako problém nevnímají. „My ani nevíme, že se tady pošta bude rušit. Stejně ji nevyužíváme, protože chodíme na poštu do Litvínova,“ řekl v Chudeříně mladý pár.

V klidu zůstává i společnost Orlen Unipetrol, které patří chemička v Záluží, kde skončí čtvrtá litvínovská poštovní pobočka. „Poštovní zásilky odbavujeme skrze naši interní poštovnu v areálu naší rafinérie a jejich distribuci řešíme centrálně za celý chemický závod. Uzavření pobočky v Záluží pro naši společnost zásadní problém nepředstavuje, protože můžeme využívat jiné pobočky České pošty v okolí závodu,“ sdělil mluvčí chemičky Pavel Kaidl.

Proti rušení většiny pošt na svém katastru je město Litvínov. „S takovým radikálním řešením nemůžeme souhlasit,“ sdělila starostka Kamila Bláhová. Podle ní éra digitalizace vyžaduje transformaci poštovních služeb, ale ne v rozsahu, který citelně ovlivní kvalitu života ve městě. Radnice proto vyzvala ministerstvo vnitra k přehodnocení plánované změny. Litvínov je oproti jiným městům víc na ráně, protože shodou okolností kromě pošt má letos přijít také o pobočku finančního úřadu. I toto opatření chce radnice zmírnit, protože se obává dalšího odlivu obyvatel a dalších opouštěných budov. „Už nyní se nacházíme na chvostu hodnocení indexu kvality života a chystané opatření naši situaci zcela jistě zhorší. Snaha nalákat do města více vzdělaných a aktivních lidí se pomalu začíná stávat nereálnou,“ dodala starostka.

Co budu dělat? To ještě nevím, řekla pošťačka z Mostecka, která ztratí místo

Pobočka finančního úřadu má skončit kvůli poklesu zájmu o její služby. Stejně jsou na tom desítky podobných pracovišť v ČR, které fungují v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci. „Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují,“ upozornila mluvčí Generálního finančního ředitelství Hana Baráková. Do měst, kde pobočky zavře, finanční správa plánuje výjezdy svých pracovníků, a to v době, kdy daňové subjekty podávají největší počet daňových přiznání.

Kvůli avizovanému rušení pošt v ČR bude příští týden na popud opozice mimořádně zasedat Sněmovna. Transformaci státního podniku Česká pošta bude obhajovat ministr vnitra Vít Rakušan. „Nemáme se za co stydět, jdeme zcela racionálním krokem,“ sdělil na tiskové konferenci po středeční schůzi vlády. „Já chci v roce 2025 předat Českou poštu v životaschopné podobě, aby další vláda, ať bude jakákoliv, neměla s Českou poštou problémy,“ dodal. Podle něj rušení části poboček bolí, ale je nutné kvůli modernizaci služeb. Za posledních pět let zájem o ně klesl na pobočkách o 40 procent.