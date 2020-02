Vedení Litvínova uvažuje o tom, že si město nechá Radniční sklípek a využije ho pro veřejně prospěšné účely. Loni přitom zastupitelstvo jednu z nejstarších stavebních památek v okrese poslalo do dražby, která byla neúspěšná. Teď ale vzniká studie, která prověří novou variantu.

„Radniční sklípek bychom rádi využili pro školství, protože budov pro vzdělávání není nikdy dost,“ sdělila místostarostka Erika Sedláčková (KSČM). Město potřebuje vědět, zda by záměr vyhověl hygienickým normám. V barokní památce jsou například málo osvětlené prostory, protože má malá okna. Studie posoudí, jak by se mohla budova přizpůsobit pro vzdělávání dětí. Když plán vyjde, starobylý areál zůstane v majetku města, které ho předá do užívání některé ze svých příspěvkových školských organizací. Místní samospráva už jednu organizaci vytipovala, ale zatím ji nechce jmenovat.

„Ještě jsme úplně neustoupili od záměru prodeje Radničního sklípku. Variantu využití pro školství prověřujeme, a teprve až získáme všechna odborná stanoviska, tak se rozhodneme, jestli si budovu necháme, nebo půjdeme cestou opakované dražby,“ upozornila starostka Kamila Bláhová (ANO).

O budoucnosti památky by mělo být jasno už letos. Podle místostarostky bude klíčové, jaký postoj zaujmou hygienici, až jim radnice studii předá.

Opoziční zastupitel Petr Globočník (Litvínov DO TOHO! – Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých), který pokusy prodat Radniční sklípek kritizoval, označil obrat v uvažování o cenné stavbě za skvělou zprávu. „Využití budovy pro potřebu města velmi vítám. Doufám, že vedení města bude hledat využití i pro další objekty, které jsou nyní ladem,“ sdělil Globočník.

Dražba skončila fiaskem

Dražba Radničního sklípku loni v červnu skončila fiaskem. Licitátor ji hned po úvodním slovu ukončil, protože nebylo komu budovu přiklepnout. Nikdo nesložil dražební jistotu a žádný zájemce nepřišel. Litvínov chtěl za budovu minimálně 6,28 milionu korun.

Městská vláda poslala budovu do dražby i s pozemkem přesně před rokem, kdy získala většinovou podporu zastupitelstva. To reagovalo na nezájem Ústeckého kraje, který v roce 2018 odmítl objekt zdarma převzít pro výstavní účely. Už tehdy zaznívalo, že atypický objekt si za 6 milionů nikdo nekoupí. Proti dražbě protestoval i Spolek přátel historie Litvínovska, který doporučoval zřízení stálé výstavy o Litvínovu po vzoru obcí v německém pohraničí. „Pro zviditelnění města a připomenutí jeho historie by byl Radniční sklípek ideální,“ sdělil rada spolku Josef Pošta.

Kraj roční provoz vyčíslil na více než 300 tisíc korun a objekt pro muzejní aktivity či stálou expozici označil za nevhodný.

Radniční sklípek je kulturní památkou od roku 1958. Vznikl po zbourání sirotčince v roce 1770. Budova byla nejprve radnicí a do konce 19. století v ní fungovala hospoda. Po 2. světové válce se objekt stal na dvacet let městským muzeem. Po jeho přestěhování do zámku se budova přestavěla na restauraci s hotelem. Po roce 1989 sloužila po úpravách částečně jako knihkupectví a městská Galerie Radniční sklípek. Restaurace po střídání nájemců zanikla.

Budova je několik let zavřená. Zastupitelstvo proto areál zařadilo mezi nepotřebný majetek. V roce 2017 projevil o památku zájem investor, který nabídl městu 1,7 milionu korun. Zastupitelstvo komplex tak levně neprodalo, protože znalec ho ocenil na 7,7 milionu korun. Město nechtělo vyklizený objekt využívat z úsporných důvodů, protože provozuje zámek, který dostalo zdarma od kraje a opravilo za desítky milionů korun.