Město podpořilo zachování extraligového hokeje v Litvínově. Zastupitelstvo schválilo jednohlasně zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zastaralého zimního stadionu, který je energeticky nejnáročnější městskou budovou. Po radikální přestavbě z ní bude multifunkční sportovní aréna. Projekt k územnímu a stavebnímu řízení odhadovaný na 15 milionů korun zajistí radnice, která stadion vlastní. Projektant, jenž zakázku získá, bude vycházet z architektonické studie, kterou městu daroval hokejový klub HC Verva. Stavba arény si vyžádá až 600 milionů korun. Město tolik peněz nemá, ale počítá s podporou státu a partnerů hokeje. Bez projektové dokumentace by Litvínov nemohl žádat o dotaci Národní sportovní agenturu. Ta by mohla poskytnout na stavbu arény až 300 milionů korun.

„Byla by škoda, kdybychom této příznivé situace nevyužili, protože stadion budeme muset stejně jednou zrekonstruovat,“ řekl provozní ředitel hokejového klubu Kamil Burda. Podle něj právě teď nastala nejvhodnější doba k zahájení příprav, protože záměr neměl nikdy takovou podporu a příznivé finanční podmínky, přestože je koronakrize. „Klub je po sportovní i ekonomické stránce stabilizovaný, i když zažívá těžkou sezonu bez diváků,“ sdělil generální ředitel HC Verva Pavel Hynek.

Byli to právě tito manažeři, kteří ve čtvrtek 18. února přišli přesvědčit litvínovské zastupitele, že podpora projektu je investicí do budoucnosti města se sportovní tradicí.

Záměr má ale i své kritiky. Petr Dekastello z Litvínova upozornil, že chystaná investice stojí na křehkých nohou, protože je drahá a město zatím nemá žádné záruky, že ho stát a další partneři jako Unipetrol a Ústecký kraj finančně podpoří. Divil se také, že záměru nepředcházelo jednání s veřejností a architektonická soutěž. „Někdo by třeba přišel s lepším nápadem,“ sdělil v diskuzi občanů na zastupitelstvu. Projektové dokumentaci podle něj hrozí, že bude zmařenou investicí.

O velké rekonstrukci se hovoří už přes deset let. Podle starostky Kamily Bláhové (ANO) pracovní skupina posuzovala různé varianty. „Dospěli jsem k závěru, že řešení, které je teď na stole, je ze všech aktuálně to nejlepší,“ uvedla. Radnice požádá o grant Národní sportovní agenturu a o zbylé sumě bude dále jednat s Unipetrolem a Ústeckým krajem. Část nákladů uhradí město, které získá přestavbou areálu nové velké parkoviště. To vznikne místo letního stadionu.

Finance chce město řešit v tomto pololetí. „Musejí na tom participovat další partneři, jinak projekt nemůže být úspěšný. Uvědomujeme si rizika, ale pokud chceme mít v Litvínově extraligu a chceme zachovat významnou hokejovou tradici, která přesahuje území města, není jiné možnosti, než projekt připravit,“ dodala starostka. Upozornila, že stadion je městským majetkem, o který se Litvínov musí starat.

Město myslí i na pojistku v případě nedostatku peněz. Projektová příprava bude mít několik fází a na každou z nich se bude vztahovat smluvní klauzule, že radnice může zakázku zrušit.

Na stadionu z roku 1955 se může hrát extraliga jen díky výjimce z licenčního řádu. Ten se má ale za pár let zpřísňovat. Podle vedení klubu stadion bez modernizace už další úlevu nedostane a extraliga by pak z Litvínova zmizela. Může se také stát, že Litvínov by nehrál v Litvínově, ale v jiném městě, které má vyhovující stadion.

„Nepochybuji o tom, že většina lidí v Litvínově stadion a hokej chce,“ uvedl radní Roman Ziegler (ANO), který projekt podpořil, i když není velkým fandou hokeje. Podle něj není možné, aby město vlastnilo objekt v havarijním stavu. Připustil ale, že na tak velkou investici nemůže být samo. Zvláště v době, kdy město staví nový most a chystá stavbu plavecké haly.

Opozice projekt podpořila s výhradou, že město jde za koronakrize do rizika a nemá jistotu, že ho někdo podpoří.

Zastupitel Jiří Šlégr (SNK-ED), který jako hokejista na stadionu vyrostl, označil studii za povedenou. Podle něj je morální povinností radnice navázat na nadšence, kteří stadion kdysi postavili. „Nebude to jen hokejová, ale multifunkční aréna, která vyřeší i parkování na Osadě a pomůže sportovní mládeži,“ sdělil Šlégr. Pro projekt hlasovalo 21 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Studie počítá s přestavbou stadionu a sousedního bývalého atletického stadionu. Nyní se připraví výběrového řízení na projektanta. Zpracovaná studie řeší stavební úpravy zimního stadionu tak, aby splňoval standardy Asociace profesionálních klubů extraligy ledního hokeje. Při minimální kapacitě hlediště 5 tisíc diváků se požaduje 3 500 sedících a 1 500 stojících. Litvínov má nyní jen 1 964 sedaček, ale po rekonstrukci jich bude přes 3 500. Celková kapacita se zvýší z 6 011 na 6 626 diváků.

Studie počítá s demolicí západní tribuny a výstavbou nové moderní tribuny s odpovídajícím zázemím pro diváky, novým zázemím pro hráče "A" mužstva a hostů, prostory pro média, VIP, internátním bydlení. S úpravami je spojena i demontáž stávající střechy.

Na financování samotné stavby se město chce ucházet o příspěvek z dotačního programu Nadregionální sportovní infrastruktura, který vyhlašuje Národní sportovní agentura. Dále město jedná o financování také s Ústeckým krajem a společností ORLEN Unipetrol, která je hlavním partnerem klubu.

Rok 2020 nebyl z pohledu ekonomiky pro hokejový klub jednoduchý. Kvůli covidu mu významně klesly tržby z reklamy, prodeje vstupného i věcí ve fanshopu. Hokejistům se snížili platy a nové posily dostaly méně lukrativní smlouvy. Přestože na konci roku pomohla kompenzace přes 12 milionů korun od agentury, klub za loňský rok vykáže ztrátu 6,5 milionů korun. Spoléhá na další revizi nákladů, aby koronakrizi překlenul.