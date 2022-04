Devětadvacetiletá Nikola z obytného komplexu Koldům už projezdila hodně benzínu při hledání volného parkovacího místa. U Koldomu je jich s rostoucím počtem aut nedostatek. „Je to šílené! Hlavně o víkendu nemáte skoro šanci zaparkovat, protože lidi neodjíždějí do práce. Běžně je to tady kolem šesté večer narvané. Když přijedu kolem půl deváté z práce, jezdím okolo třeba dvaceti minut a nic,“ uvedla Nikola. Když je otevřené letní koupaliště, tak je podle ní situace ještě horší, protože rekreanti všechna volná místa obsadí a parkují i u silnice. Uvítala by minimálně padesát nových míst.