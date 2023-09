Výměníková stanice pro Meziboří má stát v oblasti litvínovských ulic Ke Střelnici a Czedikova. Náklady na stavbu se odhadují na 130 až 150 milionů korun. Energetici počítají se státní dotací a s vyhlášením veřejné zakázky do února příštího roku. Pokud nabídkové ceny nebudou přemrštěné, zhotovitel by měl být vybrán do září 2024 a práce by měly skončit nejpozději do konce roku 2025. „Pomůže to celému městu Meziboří,“ uvedla jeho místostarostka Libuše Karbanová.

Během energetické krize se cena tepla v Meziboří ztrojnásobila. „Bylo to šílené,“ řekla Deníku jedna z místních obyvatelek. Záměr na výstavbu horkovodu uvítala. Počítá, že cena tepla klesne. „Konkurence je vždycky zdravá,“ sdělil její soused. „Loni mi kvůli dražšímu teplu zvedli nájem za byt 3+kk na devět tisíc korun a ještě jsem měl nedoplatek. Předtím, než přišly ty problémy, jsem měl každý rok přeplatek a nájem pět tisíc,“ dodal Mezibořan. Další starousedlík poznamenal, že nárůst nákladů za bydlení byl tak velký, že se nedal okamžitě zvládnout. „Měli jsme nedoplatek 24 tisíc korun. Hradíme ho ve splátkách do konce tohoto roku,“ svěřil se senior. Někteří obyvatelé Meziboří na výhodnější horkovod nečekají. „Náš dům připravuje tepelné čerpadlo. Do konce roku bychom z něj měli mít teplou vodu na mytí a pak na topení. Je to reakce na zdražení tepla a vím, že nejsme jediní,“ řekla jedna z obyvatel ulice Okružní.

Projekt výstavby výměníkové stanice v Litvínově má řešit i budoucí dopravu v ulicích Ke Střelnici a Czedikova, včetně rozšíření silnice a případně i vybudování chodníku. Existovalo několik variant umístění stanice, ale energetici nakonec vybrali nejméně zasíťované místo na úpatí Krušných hor. Sešlo například z návrhu postavit stanici naproti garážím, kde je nové parkoviště, nebo mezi objekty, kde by se musely kácet stromy.

Litvínovští zastupitelé prodej vybraného pozemku schválili s odvoláním na vysoké ceny tepla v Meziboří a zohlednili i dlouholeté dobré vztahy se sousedním městem. „Kdybychom byli v té situaci my, tak bych doufala, že nám druhá strana pomůže,“ sdělila místostarostka Litvínova Květa Hellmichová.

Zastupitel Daniel Volák připomněl, že Meziboří je spolehlivý partner, který se kdysi ujal přestěhovaného litvínovského atletického klubu, jenž v městečku stále působí.

Kvůli vysokým cenám tepla a teplé vody urgoval několikrát mezibořský starosta Petr Červenka pomoc od státu. Žádal garance k zajištění výhodnějších dodávek z Komořan. „Naší snahou je získat novou možnost vytápění pro naše občany napojením na horkovod z Litvínova tak, aby cena tepla a teplé vody byla jako v Litvínově či Mostě,“ napsal starosta v jednom z dopisů, které poslal ministru průmyslu a obchodu.

Zastupitelé Meziboří schválili v dubnu dohodu se společností Severočeská teplárenská o partnerství na přípravě a realizaci napojení města na horkovod v Litvínově. Ještě v roce 2021 byla cena za teplo v Meziboří nižší než v Mostě a Litvínově. To se však změnilo v roce 2022, kdy cena tepelné energie z mezibořské plynové kotelny stoupla oproti předchozím letům trojnásobně. Dohoda nezavazuje Meziboří k žádnému finančnímu plnění, ale umožnila podání žádosti o dotaci.