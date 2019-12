Starší seniorka se kolem páté hodiny odpoledne vracela domů litvínovskou ulicí Mostecká. Nebyla sama. Když vstoupila do bytového domu, vešel s ní dovnitř i cizí muž. Zřejmě si ji vytipoval. Důchodkyně chtěla odemknout dveře do svého bytu, ale nezvaný host ji náhle chytil za tašky a kabelku a snažil se je vytrhnout. Přepadená žena při potyčce upadla ze schodů. Muž ji oloupil a utekl. Seniorka utrpěla vážné zranění a skončila v nemocnici.

Hlídky městské policie na pravidelné pochůzce mosteckou Stovkou | Foto: Deník/Martin Vokurka

Případ se stal před týdnem. Policie už podezřelého dopadla. Je mu 40 let. „Vyšetřovatel ho obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže,“ sdělila Deníku v úterý 17. prosince policejní mluvčí Ludmila Světláková. Okresní soud v Mostě poslal muže do vazby. Hrozí mu až deset let vězení. Kriminalisté ale s ohledem na způsobené zranění nevylučují změnu právní kvalifikace, která by znamenala vyšší trest.