Litvínov podpoří byty pro chudé. Ale jen ty místní

Litvínov - Radnice začne rozhodovat o sociálních bytech. Odmítne cizí dávkaře.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Obyvatelé Litvínova, kteří budou v nouzi a bez bytu, by měli snadněji sehnat nové bydlení. Radnice hodlá udělovat souhlasy investorům, kteří pod úředním dohledem vytvoří finančně dostupné sociální byty například pro seniory, samoživitelky a invalidy.

Na město se už obracejí první organizace, kterým přízeň místní samosprávy může pomoci v získání státní či evropské dotace na zřízení sociálního bydlení. Radní proto schválili pravidla, aby bylo posuzování žádostí o souhlas spravedlivé a zabránili spekulativnímu přívalu dalších problémových rodin na dávkách do Litvínova. „Naší hlavní podmínkou pro udělení souhlasu je, že společnosti budou poskytovat sociální bydlení pouze pro občany Litvínova a že budou s městem spolupracovat,“ řekla místostarostka Erika Sedláčková.

Město hodlá pro potřeby sociálního bydlení využít zatím 34 bytů a v budoucnu, ve spolupráci s novými partnery, dalších padesát. Nebudou na jednom místě, ale rovnoměrně rozložené po celém Litvínově. Měly by vznikat především rekonstrukcí současných prostor.

To má být případ několika bytů plánovaných do dvou let na Mírovém náměstí. Místostarostka Sedláčková neočekává žádné velké problémy, protože zájemci se zavážou poskytovat sociální službu vytipovaným nájemníkům v rámci dozorovaného systému prostupného bydlení.

Litvínov je jedním z prvních měst, která přijetím pravidel zareagovala na poptávku v době, kdy zákon o sociálním bydlení ještě neexistuje. „Litvínov jde na to dobře, není na co čekat,“ řekla odbornice na sociální bydlení Michaela Winklerová ze společnosti CPI Byty. Na zapojení této firmy, která vlastní na Mostecku 2300 bytů, se Litvínov také spoléhá. Po žadatelích o souhlas bude radnice chtít podrobné údaje o jejich záměrech, například kde chtějí sociální byty vybudovat, kolik a pro koho. Pokud potřebám města nevyhoví, souhlas nedostanou.

Výjimka pro sousedy

Radní mohou udělovat výjimky pro ubytování lidí ze sousedních obcí, které leží na jeho správním území. Může se jednat třeba o zdravotně či mentálně postižené obyvatele či klienty dětského domova. Pravidla mají pomoci lidem v bytové tísni, kteří byt buď nemají, nebo jsou kvůli nízkému příjmu a rodinným potížím ohroženi jeho ztrátou.

Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 v Litvínově celkem 18 074 bytů, z toho 16 311 obydlených. Úřad práce v Litvínově eviduje 680 domácností, kterým přispívá na bydlení, jež sociálka považuje za nejisté. Dále ve městě žijí desítky bezdomovců. Celkem se v Litvínově v bytové nouzi nachází podle radnice 723 domácností. Ze zkušeností sociálních pracovníků vyplývá, že si minimálně polovina lidí v bytové nouzi vždy se situací poradí jinými způsoby a bydlení si obstará bez pomoci institucí. Další část se přestěhuje dočasně ke svým rodinám. Sociálka nyní nevede žádný pořadník klientů v bytové nouzi.

Město nyní vlastní 24 běžných nájemních bytů, které pro účely sociálního bydlení zatím nevyužívá. Do programu sociální pomoci spadá také ubytovna UNO, sociální byty města budované v rámci penzionů v ulici Vodní a Podkrušnohorská, ubytovna Šumná, Hotelový dům v ulici Mostecká, bydlení v penzionech pro seniory a dále azylové bydlení v Oseku a v Mostě, ubytovna U Jezera, Seniorpark Meziboří a kapacity spolku Cesta naděje.

O potřebě zavést systém nájemního sociálního bydlení se v ČR mluví už přes 20 let. Současná vláda, pro kterou to byla jedna z priorit, sice letos schválila kompromisní návrh zákona, ale do říjnových voleb ho parlament kvůli dalším sporům neschválil. Přitom se týká i mládeže opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči, lidí z azylových domů, ubytoven či osoby žijící na ulici. „Nová vláda musí přistoupit k přípravě zákona zodpovědněji. Na zákonu je nutné začít pracovat co nejdříve a konečně řešit problém bytové nouze, který Česku začíná výrazně přerůstat přes hlavu,“ uvedl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Na projektu sociálního bydlení pracuje i Most. Město je v nevýhodě, protože nevlastní žádný vhodný bytový fond. Ve hře je proto spolupráce s bytovým družstvem SBD Krušnohor. Od ledna 2018 chce město spustit pilotní projekt, kdy v 10 vybraných bytech ubytuje 20 rodin.