Tento případ ukazuje, jak expanze aut ovlivňuje kvalitu života v oblasti Osady, Louček i Koldomu. Není divu, že parkování v této části Litvínova bylo hlavním tématem diskuze při nedávném setkání místních obyvatel s vedením města v Citadele.

Podle Michala Vostárka by se radnice měla víc snažit, aby se obytné zóně ulevilo hlavně během desítek hokejových utkání a kulturních akcí, kdy jsou ulice plné aut. Vostárek spočítal, že takových krizových dní je zhruba sto za rok. „Je to složité téma, ale je nutné ho řešit,“ řekl. Domnívá se, že parkování není pro radnici prioritou, protože až na pár výjimek nevidí v ulicích žádné zlepšení.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Okolí litvínovské Citadely, kde je nedostatek parkovacích míst. Tady stojí na chodníku.

Starostka Kamila Bláhová (ANO) nesouhlasí. „Pro nás je to priorita. Pracujeme na tom, aby se situace změnila, ale není to snadné. Neexistuje rychlé a jednoduché řešení,“ uvedla. Podle starostky naráží radnice například na omezené prostorové možnosti a úřední úkony, které nelze urychlit.

Podstatné zlepšení má přinést projekt modernizace městského zimního stadionu, jehož součástí je samostatná výstavba velkého parkoviště. To má vzniknout jako první. „I kdybychom z finančních důvodů nerealizovali modernizaci Zimního stadionu Ivana Hlinky, tak parkoviště vybudujeme, právě abychom ulevili Osadě a jejím obyvatelům,“ uvedla starostka.

Město už získalo územní rozhodnutí a pokračuje projektovou dokumentací pro stavební povolení. Pokud vše půjde hladce, parkoviště na bývalém atletickém oválu bude za dva roky.

Podle vedoucí radničního odboru investic a regionálního rozvoje Michaeli Sloviakové se během přípravy projektu rekonstrukce stadionu řešilo i to, zda bude vhodné postavit nejdřive parkoviště. Část stadionu se totiž bude muset při modernizaci ubourat a těžká technika bude muset využít území s novou parkovací plochou. „Není to sice ideální, ale možné to je,“ řekla Sloviaková. Přijatá opatření mají zabránit poškození parkoviště a zmaření investice.

Placené zóny nejsou ve hře

Podle některých obyvatel Osady není třeba čekat na parkoviště u stadionu a navrhují zavést v lokalitě co nejdřív zpoplatněné parkovací zóny pro rezidenty. Vedení města takový režim považuje zatím za nereálný, protože na Osadě je málo míst pro stání a radnice by nemohla garantovat, že všichni poplatníci zaparkují.

„Už jsme to prověřovali a v tuto chvíli to není řešení,“ sdělil místostarosta Karel Rosenbaum (ANO). Dokud nebude velkokapacitní parkoviště u stadionu nebo někde jinde, radnice parkovací zóny nezavede. Pomoci má také nové parkoviště u Koldomu, které se plánuje na okraji lesa za hlavní silnicí. Nyní se řeší směna pozemků s podnikem Lesy ČR.

Situace s parkováním na Osadě je komplikovaná i pro strážníky, kteří hlavně během hokejových utkání nestíhají řešit všechny přestupky. „Nejsme schopni být všude. Zaměřujeme se jen na nejkritičtější místa,“ sdělil velitel městské policie Martin Klika.

V Litvínově však zaznívají i názory, že stavbou dalších parkovišť se situace bude dál spíše zhoršovat, protože takové investice podporují rozvoj automobilismu a nemotivují lidi k chůzi pěšky či cyklodopravě. Podle starostky se jedná o dva veřejné zájmy, ale tlak na zlepšení parkování je nyní silnější a město na to musí reagovat. V udržitelné dopravě spoléhá hlavně na MHD, kterou má posílit modernizace tramvajové trati.

Podle opozičního zastupitele a člena městské dopravní komise Daniela Urika (Litvínov DO TOHO!) by se dalo Osadě ulevit, kdyby se zavedla sdílená vstupenka na hokejová utkání na stadionu nebo na akce v kulturním domě, v jejíž ceně by byla přeprava v MHD, aby část fanoušků z jiných měst nemusela jezdit do obytné zóny auty. „V řadě měst to takto funguje,“ uvedl Urik s tím, že důležité jsou také posilové spoje.

Podnětem zůstává i využití velkého parkoviště u chemičky, které je o víkendech poloprázdné a mohlo by sloužit pro motorizované fandy jako odstavné a s výhodným přestupem na tramvaj.

Na litvínovské Osadě radnice zahájila v červnu výstavbu nových parkovacích míst, včetně odvodnění, rozšíření chodníkových ploch a osvětlení. Stavební úpravy se týkají ulic Sukova, Šaldova a Jedličkova, kde vznikne během několika měsíců celkem 83 kolmých, šikmých i podélných parkovacích míst. Stačit to ale nebude. Potíže s expanzí aut mají i jiná města, například Most. „Vlivem parkování vozidel zůstávají chodníky tak úzké, že osoba s kočárkem nebo osoba s omezenou schopností pohybu, která se pohybuje na vozíku, neprojede,“ uvádí se v Koncepci pěší a bezbariérové dopravy města Most, kde odborníci doporučují výstavbu parkovacích domů. Nedostatek parkovacích míst má i pětitisícové Meziboří. Aby vyhovělo poptávce, muselo by každý rok vybudovat 70 míst. „Nestíháme, auta přibývají výrazně rychleji než možnosti parkování,“ sdělil zastupitel a předseda finančního výboru Petr Lenc.

Mohlo by vás zajímat: Litvínov hostil závody psovodů. Na Pavlu je čekaly netradiční překážky