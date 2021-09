Schválený záměr zahrnuje také výstavbu výtahu, aby do úřední budovy z roku 1938 mohli lidé s omezením pohybu. Takzvaná „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost“ měla podle původního odhadu stát necelé tři miliony korun. Nyní radnice vyčleňuje na tuto investiční akci téměř sedm milionů.

„Nelíbí se mi to. Dochází k výraznému navýšení,“ řekl zastupitel a bývalý starosta Milan Šťovíček (STAN). Opoziční STAN v prosinci 2019 prosadilo do městského rozpočtu výstavbu výtahu, aby byla radnice přístupnější, ale s nákladnou přestavbou obřadní síně nepočítalo. „Výtah byl naše priorita. Tehdy jsme očekávali, že během roku se výtah vybuduje. Teď je rok 2021 a výtah nikde. Mám obavu, že letos zase nebude. Celé se to komplikuje,“ dodal Šťovíček.

Stavební úřad letos vydal stavební povolení na přestavbu síně, kterou chce radnice spojit s instalací výtahu na plášti zadní části budovy, aby i na jednání zastupitelstva mohli přijít invalidé či matky s kočárky. S oběma akcemi počítá letošní městský rozpočet, kde má každá svou kolonku.

Původní cenový odhad byl podle úřadu nižší, protože nepředpokládal tak rozsáhlé práce a ještě nebyla hotova projektová dokumentace, s níž se rozšiřovaly nároky a požadavky. Až po zpracování položkového rozpočtu vyšla předpokládaná cena zakázky na skoro sedm milionů korun. Podle místostarosty Karla Rosenbauma (ANO) se předtím nepočítalo ani s tím, že by se udělala vzduchotechnika, která při projektové přípravě hodnotu také navýšila.

Zastupitel Daniel Urik (Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých) označil chystanou investici za nadlimitní luxus v době, kdy není dost peněz ani na opravy komunikací. Doporučuje udělat jen výtah. Podle jeho kolegy a člena finančního výboru Filipa Marka může zastupitelstvo nadále zasedat ve školní aule, i když je to pro městský úřad komplikace kvůli přesunu personálu a elektroniky. Marko také kritizuje spojení výtahu a obřadní síně do jedné zakázky. Domnívá se, že pro město je to nevýhodné, protože nevysoutěží nejlepší cenu. „Rozhodně na tom neušetříme, spíše proděláme,“ sdělil opoziční zastupitel. Firmy, které se zabývají interiéry zasedacích místností podle něj odradí, když uvidí zakázku s výtahem. „Nepřihlásí se a tím se sníží konkurenční tlak na cenu,“ namítl.

Podle místostarosty se jedna veřejná soutěž zřejmě rozdělí na tři části - dodávku, stavbu a výtah. Oba záměry město spojilo do jedné zakázky, právě aby ušetřilo. „V rámci této akce se budeme snažit získat dotaci na bezbariérovost veřejných budov. Máme avizováno, že tyto dotační tituly by se měly vypisovat,“ vysvětlil Rosenbaum. Projekční příprava na samotný výtah podle něj trvala příliš dlouho a zpracovatel se odvolával na covid.

Spojení obou akcí nepovažuje za problém zastupitel a bývalý starosta Daniel Volák (ODS). „Zdá se mi to rozumné,“ uvedl s odkazem na to, že zastupitelstvo nemůže zasedat na radnici. Cena ho moc nepřekvapila, protože zdražení ve stavebnictví je současnou realitou. Radní ale požádal, aby opozici víc zapojila do projednávání cenově navýšených zakázek alespoň na úrovni předsedů klubů.

Obřadní síň v posledním patře radnice zeje většinu roku prázdnotou, protože ji nahradil reprezentativnější sál v městském barokním zámku Valdštejnů. Opuštěná síň sousedí s hodně využívaným konferenčním salonkem, v němž jednají radní, komise, výbory a úředníci. Úpravou síně a salonku má vzniknout jeden velký prostor. „Kdyby byla zasedací místnost přímo v budově městského úřadu, tak by to zefektivnilo práci zastupitelů i úředníků,“ upozornila místostarostka Erika Sedláčková (KSČM).

V sousedním Mostě řešili politici podobný problém. Mostečtí radní chtěli za několik desítek milionů korun zmodernizovat velký zasedací sál magistrátu, ale opozice to kritizovala. Záměr se nakonec upravil a cena letos klesla na pět milionů. Všechny cenné prvky, včetně lustru z roku 1977, v sále zůstaly. Během rekonstrukce se vyměnilo zastaralé osvětlení, koberce, stoly, židle, monitory na stěnách sálu a řečnický pult.

Nová radnice v Litvínově

Budova radnice bez výtahu vznikla v letech 1937 a 1938 na místě bývalé soukenické manufaktury, kde byla přádelna a barvírna. Po jejím zrušení v roce 1867 objekt využívala odborná škola hračkářská a modelářská, pak česká obecná škola, německá knihovna s čítárnou, česká knihovna a kavárna Café Jung, což už byla 30. léta 20. století. V letech 1936 - 1937 byla vyhlášena soutěž na zpracování návrhu nové radnice. Vyhrál stavitel Josef Bruha. Nové budově zůstalo původní číslo popisné (čp. 11).