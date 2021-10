V autě mu visí krucifix, ale tentokrát ho neuklidňuje. Křesťan Simon De Fant, který kdysi v Janově v dobré víře pomáhal chudým dětem a narkomanům, sedí za volantem a snaží se ovládnout hněv. To, co líčí, jím otřáslo, i když už zažil hodně drsných chvilek. Nebojácný Janovan vypráví, jak mu výrostci zbili v den Svatomichaelské slavnosti v Litvínově 13letého syna. Ze zaparkovaného vozidla ukazuje místo, kde osamocený chlapec dostával v nepravidelných intervalech rány do obličeje rukama i nohama. Peklo mělo trvat zhruba půl hodiny.

„Tohle byl fyzický a psychický masakr. Neexistuje způsob, jak takovou krutost v ulicích zarazit, než řádění dětských gangů hlásit úřadům a zveřejňovat to,“ svěřuje se otec. Toto je popis události, kterou mu vylíčil zmlácený syn, a kterou se zabývá policie.

Stalo se to v podvečer ve státní svátek 28. září v ulici U Bílého sloupu mezi benzinkou a parkovištěm u Penny. Syn seděl na zídce nad Bílým potokem, když ho od chodníku obklopila osmičlenná parta výrostků ve věku od 13 do 17 let. Opodál stála čtyři děvčata. Tři kluci začali syna mlátit a ostatní přihlíželi. „Údery i kopy mířili do obličeje. Strefovali se do rtů. Na syna po celou dobu řvali,“ vypráví otec.

Nikdo z dospělých nezakročil, zřejmě kolem nikdo nešel nebo si z dálky ničeho nevšiml. Činžáky a benzinka jsou schované za stromy, zahrádky jsou za mostem a obchod byl zavřený. „Kluk tam celou dobu pasivně seděl a snášel to. Nevěděl, kdy bití skončí a kolik ran ještě dostane. Ruce měl za sebou, aby nepřepadl přes zídku. Neutekl, aby to měl rychle za sebou. Ani utéct nemohl, vždyť jich bylo osm na jednoho,“ říká otec a vyjde ven přímo k místu řádění. Sedne si na zídku a snaží se ukázat, jak vše probíhalo. Dodá, že po dlouhém trýznění děti najednou zmizely. Jejich oběť došla domů, kde potají vyplivala krev a usnula.

Otec se obrátil na policii. Ta Deníku potvrdila, že oznámení řeší. „Případem se zabývají policisté obvodního oddělení Litvínov. Věc je zatím kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. „Je podezření, že útočit měli tři chlapci. Probíhají úkony ke zjištění jejich totožnosti,“ dodala. Další podrobnosti policie neuvedla s ohledem na poškozenou nezletilou osobu.

Kdyby šlo o běžnou rvačku kluk proti klukovi, otec by případ nevířil. Podle něj je ale skupinové násilí nutné řešit okamžitě, protože je to společensky velmi nebezpečné a zhoubné. Fant, který má letité zkušenosti z terénní dobrovolnické práce v deprivovaných zónách, varuje, že nešlo o náhodnou partu, ale o dětský gang. Takový, který nezná hranice a násilí zopakuje. Nebo se objeví nový gang. Děti, které budou zbity, to doma neřeknou kvůli vyhrožování z dalšího násilí. Trvalo to skoro dva dny, než se syn Fantovi svěřil. Po incidentu před ním svou tvář skrýval. „Bál se, že když mi vše řekne, zbijí ho znovu,“ vysvětluje otec, který synovi koupil paralyzér s pepřákem na osobní ochranu.

Fant doplňuje, že lékař ve čtvrtek u syna zaznamenal podlitiny a nateklé rty. „Vážné zranění to není, ale traumatický zážitek se na synovi podepíše. Jde mi o to, aby se to zastavilo, protože lidi neví, že se něco takového děje. Když to nikdo nezastaví, bude se násilí stupňovat. Syn mohl dopadnout hůř,“ upozorňuje Fant. Podle něj volnočasová centra nepomůžou, protože asociály nepřilákají.

Otec se svěřuje, že s pomocí známých zjistil jména členů dětského gangu. Má jít o kluky hlavně z Janova, většinou ze sociálně slabých rodin. Jeden z útočníků se měl po konfrontaci přiznat. „Děvčata policii nezavolala ze strachu,“ poznamená Fant. Podle jeho pátrání měli výrostci ublížit více lidem.

Důvodem napadení jeho syna měla být fotografie. Jedna dívka ho požádala o společné selfie a snímek dala na Instagram. To se ale nelíbilo klukovi, který si dělal na slečnu nárok. „Mého syna si vyhledal a začal mu vyhrožovat, že mu rozbije hubu,“ popisuje otec zrod budoucí bitky. Parta potkala vyhlédnutého školáka hodinu před incidentem, ale to byl ještě se svými čtyřmi kamarády a ti se ho zastali. Jenže pak se ocitl sám a byl snadným terčem.

Policie v okresu Most loni stíhala pro násilnou trestnou činnost nebo krádeže 81 dětí do 14 let a 50 mladistvých ve věku od 15 do 17 let. U násilné kriminality převažovaly loupeže. Do vazby šel například mladistvý, který s jedním nezletilým přepadl odpoledne v ulici Pionýrů v Mostě seniorku o holi. Zatímco starší z dvojice sledoval okolí, mladší ženě vytrhl z ruky kabelku, až seniorka spadla na zem a utrpěla vážné zranění předloktí. Při pronásledování svědky výrostci kabelku odhodili a utekli.

Policie se stále zabývá dvěma letošními videi z Mostecka. Na jednom se rvou dívky, na druhém jeden chlapec tluče druhého. Tento vážnější incident řeší kriminalisté. Děti ze záběrů už nejsou neznámé, policistům se podařilo zjistit jejich totožnost.