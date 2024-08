O události informovala policie na sociální síti X. „Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo,“ sdělili ve středu odpoledne policisté. Bezpečnostní okruh zasahující policisté stanovili na 300 metrů v okolí nálezu.

„V odlehlé části chemického areálu v Záluží u Litvínova byla dnes odpoledne při výkopových pracích nalezena nevybuchlá letecká puma z druhé světové války. Na místě zasahují experti Policie České republiky a příslušníci vnitropodnikového hasičského sboru i hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Byla nařízena částečná evakuace v rafinérské části závodu. Postupujeme dle pokynů Policie ČR a dle interního havarijního plánu,“ informovali v 15.40 na sociální síti Facebook zástupci Orlen Unipetrol.

Město Most na své facebookové stránce informovalo, že kvůli nálezu válečné munice byla uzavřena železniční zastávka Most-Minerva, došlo tak k omezení železniční dopravy mezi Mostem a Litvínovem. Později to potvrdila také Správa železnic. „Kvůli zásahu pyrotechniků u nalezené nevybuchlé munice je zastaven provoz na trati 135 do vyřešení od policie,“ uvedla na sociální síti X. Omezení se dotklo hned několika vlaků a mělo by trvat minimálně do úterý 27. srpna.

Policisté ve středu po půl sedmé večer sdělili, že došlo k evakuaci 582 lidí. „Dle posouzení pyrotechnika a velkému riziku výbuchu zůstane puma o váze 250 kg na místě do 27. 8. Nyní zasedá krizový štáb, který bude rozhodovat o dalším postupu,“ sdělili policisté. Z bezpečnostních důvodů došlo také k úplné uzavírce silnice mezi Litvínovem a Mostem v úrovni společnosti Orlen Unipetrol. To platí i pro městskou hromadnou dopravu. Stejně jako železniční trať mezi Mostem a Litvínovem by i silnice měla zůstat uzavřena pravděpodobně až do 27. srpna. „Z důvodu uzavření dopravního koridoru mezi Mostem a Litvínovem je přerušena tramvajová doprava mezi městy. Náhradní autobusová doprava je vedena podél tramvajové tratě ke Zdravotnímu středisku v Záluží, kde na kruhovém objezdu je dále vedena směrem na Horní Jiřetín a poté na nádraží v Litvínově,“ zveřejnil večer Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Chemička Orlen Unipetrol zastavila ve středu večer z preventivních důvodů výrobu v rafinérské části areálu. „Po konzultaci s Policií České republiky jsme z preventivních důvodů dnes večer zahájili okamžité bezpečné odstavování všech výrobních a energetických jednotek rafinérské části výrobního areálu. Z tohoto důvodu může být přebytečná produkce spalována na bezpečnostních hořácích. Výroba je v této části až do odvolání zastavena a do této části areálu mají přístup pouze vybraní zaměstnanci. Petrochemická část závodu a přilehlá čerpací stanice prozatím zůstávají v provozu,“ napsali večer na Facebook zástupci Orlen Unipetrol.