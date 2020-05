Nová konstrukce bude jinak uspořádaná, což si vyžádá i stavební změny pod mostem, kde vznikne 39 parkovacích míst. Součástí zakázky je i nové osvětlení na mostě i pod ním, výsadba trávníku a drobných dřevin. Upravovat se bude i koryto Divokého potoka.

Město předpokládá, že na stavbu získá státní dotaci, která by měla pokrýt většinu nákladů. Pokud město dotaci nedostane, může zakázku zrušit a stavbu odložit. Zatím počítá s tím, že práce by mohly začít v říjnu 2020. Nový Most by se pak otevřel nejpozději do konce června 2022.

Stavba zastaví dopravu v lokalitě. Pro auta a chodce budou náhradní trasy. Omezení se dotkne například části ulice Podkrušnohorská, která nebude průjezdná. "Po celou dobu realizace stavby musí zhotovitel zajistit přístup k Podkrušnohorské nemocnici a LDN z Nerudovy ulice," uvádí se v zadání zakázky.

Firmy mohou podávat své nabídky do 15. června.

Město v roce 2016 vyhlásilo na řešení zchátralého mostu architektonickou soutěž. Uspěl minimalistický návrh týmu Marek Blank-Petr Tej-Janek Srnka, který doporučil zúženou konstrukci z betonových prefabrikátů.