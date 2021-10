Primátor Mostu upozornil, že města Most a Litvínov mají v zásadních záležitostech týkajících se jejich dopravního podniku uzavřenou písemnou dohodu, na jejímž základě se oba akcionáři zavazují komunikovat veškeré věci spojené i se změnami uvnitř společnosti. „Vedení města Mostu tedy předpokládá, že ze strany města Litvínova bude svoláno společné jednání, kde budou jeho požadavky vůči řediteli dopravního podniku projednány,“ sdělil primátor.

Také Martin Klika (ČSSD) radní podpořil. „Chaos v dopravě je jasný. Už nejde být zdrženlivý, jinak problém doroste do větších rozměrů,“ sdělil.

Naopak Daniel Urik (Litvínov DO TOHO! - Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých) s návrhem na odvolání ředitele souhlasí. Podle něj je důvodů k nespokojenosti ještě víc. „Aktivita, kterou nyní vyvíjí městská rada, je správná i z hlediska budoucnosti dopravního podniku,“ sdělil.

Opoziční zastupitel Milan Šťovíček (STAN) namítl, že nedostatek řidičů je celorepublikový problém a že s rekonstrukcí trati Litvínov souhlasil. „Věděli jsme, že to bude velmi komplikované,“ řekl. Odvolání ředitele označil za nevhodné ve chvíli, kdy rekonstrukce je v plném proudu.

Další výtkami jsou podle radních zkomplikování výstavby dopravního terminálu nezvládnutou pokládkou tramvajových kolejí u nádraží, nekorektní jednání a arogance moci, chybějící dlouhodobá strategie podniku a nezajištění stovek autobusových spojů, které letos nevyjely kvůli nedostatku řidičů. „Jsou to zásadní pochybení,“ shrnula členka představenstva.

Litvínovští radní varovali, že rekonstrukce se v termínu nestihne a podnik bude muset vrátit dotaci, na což mu už banky nepůjčí, takže stovky milionů zaplatí obě města. Ta přitom do stavby neměla ze svých veřejných rozpočtů nic investovat.

Podle Hellmichové podnik sice hledá řešení, ale žádné nebude dobré, jen méně či více špatné. „Tuhle situaci by mohl zvládnout jen profesionální krizový manažer,“ dodala.

Hellmichová se svými kolegy popsala důvody na zasedání litvínovského zastupitelstva ve čtvrtek 30. září. Podle radních je rekonstrukce tramvajové trati za 650 milionů korun manažersky špatně připravená, protože projekt nezahrnul bourání starých mostů, jejichž havarijní stav se dal předem zjistit. Schválená evropská dotace na trať ve výši 470 milionů počítá jen s opravou mostů, ne s výstavbou nových, což o rok prodlouží výluku tramvají a celou investici do roku 2023 prodraží. „Máme za to, že došlo k výraznému podcenění zakázky,“ upozornila Hellmichová. O tom, že mosty nevyhovují, podle ní věděl podnik v květnu, ale v červnu akcionáře informoval, že vše je v pořádku.

Zdrženlivé je teď i vedení Mostu, které situaci vyhodnotí, až podrobné výtky obdrží. Odvolávat ředitele v době rekonstrukce tramvajové trati se však mostecké radnici nejeví jako příliš moudré a reálné. „Bez adekvátní náhrady osoby ředitele by takové rozhodnutí mohlo velmi vážně ohrozit probíhající investiční akci, jakož i stabilitu společnosti,“ uvedl primátor Jan Paparega (ProMost).

Ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Archivní fotoZdroj: DPMaL„Problémy identifikujeme přes šest měsíců. Podle našeho názoru mohou ohrozit chod dopravního podniku a neočekávaně zasáhnout do kapes akcionářů,“ sdělila litvínovská radní a členka představenstva dopravního podniku Květuše Hellmichová (SNK-ED). Litvínov je menšinový akcionář podniku, ale podle Hellmichové nastal čas zdůraznit nesouhlas s vedením podniku. „Došla nám trpělivost,“ prohlásila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Sesazení navrhnou na nejbližším jednání představenstva jeho litvínovští členové. Dostali to za úkol od městské rady, která svým usnesením vyjádřila nespokojenost s šéfem MHD hlavně v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati Most – Litvínov a výstavbou dopravního terminálu v Litvínově. Iniciativu podpořila část litvínovská opozice.

Měl to být rok oslav 120 let MHD na Mostecku. A také rok, kdy zahájení modernizace meziměstské kolejové dráhy slibovalo lepší cestování. Jenže litvínovská radnice o zlepšení vážně pochybuje. Požaduje odvolání Daniela Dunovského z postu ředitele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

