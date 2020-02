V zákulisí se víc plánuje a počítá, aby se město zachránilo před populačním úpadkem. Ekonomové sice radnici opět pochválili za výborné hospodaření, ale zároveň ji varovali, že s lidmi utíkají pryč velké peníze a může být hůř. „Největší riziko je, že nám klesá počet obyvatel,“ řekla místostarostka Erika Sedláčková (KSČM).

Je to nepříjemné téma, o kterém se moc často nemluví. Čísla jsou ale neúprosná. V Litvínově žilo v roce 1989 přes 30 tisíc lidí. Teď jich je o sedm tisíc méně. Pokud se něco zásadní nestane, odliv lidí bude pokračovat. Politici připouští, že je to vážný problém. Samospráva totiž přichází o peníze z daní rozdělovaných státem podle počtu obyvatel, zaměstnanců a školáků.

„Pokles počtu obyvatel přinesl městu za posledních deset let výraznou ztrátu velikostně odpovídající městu o 3 618 obyvatel s daňovými příjmy zhruba 65 milionů korun ročně,“ uvedl ve své analýze ekonom a spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní Luděk Tesař, který Litvínovu zhodnotil finance s výhledem do roku 2025. Doporučil, aby město během pěti let připravilo projekty až za 800 milionů korun a vytvořilo podmínky pro přírůstek obyvatel a pro rozvoj podnikání, vzdělávání, bydlení a dopravy. Část peněz má jít například do lepšího využívání energií, aby město snížilo provozní výdaje.

Litvínov je naštěstí stále v plusu díky vyváženému hospodaření, využívání dotací, nízkému zadlužení, lepšímu výběru daní a růstu české ekonomiky.

Finanční stabilita

Za to, jak město posílilo investice a zvládá nepříznivé vlivy, dostalo nejlepší možné ekonomické ohodnocení (rating A+A+), které potvrzuje finanční stabilitu. „To nás těší. Můžeme investovat především do rozvoje města,“ sdělila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Litvínov je na tom tak dobře, že si může půjčit od bank až půl miliardy a přitom může bez obav splácet, opravovat a vytvářet rezervu. S ohledem na rychlé zdražování prací a cen ve stavebnictví by podle analýzy radnice neměla čekat na každou dotaci a měla by se pustit do větších investic sama. Z hodnocení vyplývá, že město se už stalo na investičních dotacích méně závislé a začalo využívat svůj finanční potenciál k rozvoji navzdory úbytku obyvatel.

Podle vedení města Litvínov doplácí na to, že je součástí strukturálně postiženého regionu, který čelí například sociálním problémům a má omezené možnosti přilákat vzdělané a zaměstnané lidi. „Nástroje, které můžeme využívat, využíváme. Snažíme se například zlepšit občanskou vybavenost,“ uvedla starostka. Upozornila, že odliv lidí byl loni nižší oproti minulým rokům.

Do roku 2025 se ukáže, jaký vliv budou mít na migraci nové investice. „Chceme, aby Litvínov byl příjemný na bydlení a lidé ho vyhledávali nejen kvůli práci, ale i vyžití volného času a kvalitnímu školství. Chceme tu mladé a schopné lidé udržet, protože právě ti většinou odcházejí, a to je pro město špatně,“ konstatovala místostarostka. Litvínovu podle radních pomáhá třeba blízkost Krušných hor, že město zřídilo střední školu, provozuje knihovnu a kulturní dům s řadou akcí a že fungují spolky a patrioti.

Analýza Litvínova

Na jednoho obyvatele Litvínova připadalo v roce 2019 celkem 17 800 korun daňových příjmů. Majetek města činní 1,6 miliardy korun. Litvínov je úspěšný v získávání dotací, které kryjí čtvrtinu investic. Velmi příznivě jsou hodnocené vyšší výdaje na investice a zapojení kapitálu do rozvoje města. Doporučeno je zásadně reagovat ve výdajích na úbytek obyvatel. Výpadek příjmů například 10 mil. Kč ročně znamená v horizontu 20 let o 200 mil. Kč méně na investicích.