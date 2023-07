/FOTO, VIDEO/ Veřejné venkovní bazény na Mostecku lákají k návštěvě. Někde si člověk oproti loňsku připlatí, jinde ne. Stále lze ale využít slev.

Je vlahé páteční ráno po noční bouřce a 76letý Karel Hořejší odpočívá v plavkách na okraji bazénu letního koupaliště u Koldomu v Litvínově. Je sám. Rodiny s dětmi začnou chodit až později. Senior si zatím vychutnává nezvyklý klid a pohled na vypulírovaný areál utopený v zeleni. „Já jsem sjel celou republiku a viděl spoustu koupališť, ale tohle je jedno z nejhezčích. Opravdu,“ svěřuje se Hořejší, bývalý vrcholový volejbalista, který pochází z Čáslavi, ale už tři desítky let žije v Litvínově. „Podívejte se jen na ty stromy! To je úžasné okolí,“ dodává. Na koupaliště přichází obvykle hned v 9 hodin, kdy se areál na okraji města otevírá. Diví se, že má koupaliště jen pro sebe a může nerušeně poslouchat ptačí zpěv. „Kdyby bylo takovéhle krásné koupaliště ve středních Čechách, natož v Praze, tak je tam v tuhle dobu už tisíc lidí,“ míní senior.

Litvínovské koupaliště se plní hlavně za vedra. Lidi motivuje i dostupné vstupné. „Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce,“ uvedla vedoucí provozu společnosti SPORTaS Anna Egerová. Základní celodenní vstupné je 100 korun. Výhodnější je permanentka za 350 korun, která zahrnuje pět celodenních pobytů, takže návštěvník ušetří 150 korun. Děti do věku 1 roku nic neplatí a ostatním se vyplatí rodinné vstupné. Nejvýhodnější je sezónní vstupenka za 1 000 korun, která umožňuje neomezený vstup na koupaliště na celé koupací období, což je červen, červenec a srpen. „Jsem ráda, že o tuto vstupenku lidé projevují zájem. Loni to byla novinka, která už vešla do povědomí, a o to větší je letos zájem,“ dodala Egerová.

Koupaliště si zachovává svůj ráz, doplněný o nová dřevěná lehátka ve tvaru vln. Zajímavostí je letní kino u tobogánu, kde se od června do konce srpna promítají filmy lehčích žánrů. Cena 80 korun se od loňska také nezměnila. A za 20 korun si lze půjčit lehátko. Filmová představení jsou vždy po setmění, v červnu a červenci od 21.30 hodin, v srpnu od 21 hodin. Vstupenky se prodávají pouze na pokladně koupaliště. Na letním programu jsou třeba filmy Top Gun: Maverick, Super Mario Bros. ve filmu nebo Dungeons & Dragons: čest zlodějů.

Občerstvení meziročně mírně zdražilo, například hranolky z 50 na 56 korun nebo pivo z 35 na 39 korun, ale lidé stále utrácejí. „Na odbyt jde nejvíc pivo, limonády, brambůrky a z teplých jídel hlavně hranolky a pak langoše,“ řekla prodavačka kiosku.

Koupaliště u Koldomu má několik bazénů a hřišť. Oddechový areál vznikl v 60. letech minulého století. V roce 1974 se v 50metrovém bazénu uskutečnilo mistrovství ČSSR ve skocích do vody s účastí olympijských vítězů.

V Mostě se v červnu otevřela dvě letní koupaliště, soukromý areál Ressl a městské venkovní bazény aquadromu. Obě koupací centra zvýšila ceny. Loni zaplatil dospělý na Resslu za celodenní vstupenku 130 korun, nyní je to 150 korun. Na aquadromu cena vzrostla ze 120 korun na 150 korun. Důvodem jsou vyšší provozní náklady a ceny energií. Obě koupaliště ale nabízejí slevy pro vybrané skupiny obyvatel a lidi lákají i na snížené vstupné po 16. hodině. V obou areálech je také řada sportovišť a herních plácků, včetně minigolfu. Na aquadromu lze návštěvu nekrytých bazénů propojit s pobytem ve vnitřní plovárně s dvěma tobogány, divokou řekou a whirpoolem.

Přehled cen



Koupaliště Ressl, Most

celodenní vstupné

dospělí: 150 Kč

děti do 150 cm: 110 Kč

důchodci, ZTP: 120 Kč

děti do 2 let: zdarma

po 16. hodině zvýhodněné vstupné (dospělí: 120 Kč, děti do 150 cm: 90 Kč, důchodci, ZTP: 100 Kč)

Otevřeno každý den od 9 do 19 hodin (podle počasí).



Občerstvení

párek v rohlíku: 40 Kč

hranolky: 45 Kč

hamburger: 70 Kč

langoš: 65 Kč

smažený sýr v housce: 70 Kč

palačinky: 65 Kč

pivo Plzeň 0,5 l: 49 Kč

(v areálu je také restaurace s venkovním posezením)



Aquadrom Most – venkovní bazény

celodenní vstupné

dospělí: 150 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 120 Kč

děti do 110 cm: 40 Kč

rodinné vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 90 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné (dospělí: 135 Kč, děti, studenti, důchodci, invalidé: 105 Kč, rodinné vstupné: dospělí 105 Kč, děti do 15 let 80 Kč)

Otevřeno každý den od 9 do 20 hodin (podle počasí)



Občerstvení

párek v rohlíku: 45 Kč

hranolky (kečup, tatarka): 55 Kč

sekaná v housce: 70 Kč

cukrová vařená kukuřice: 65 Kč

čepované pivo Gambrinus 10° 0,4 l: 35 Kč

točená limonáda malina 0,4 l: 35 Kč

káva: 35 Kč



Koupaliště Koldům, Litvínov

celodenní vstupné: 100 Kč

děti do 1 roku: zdarma

senioři nad 65 let a invalidé: 70 korun

rodinné vstupné: dospělí 70 Kč, dítě do 15 let 50 Kč (pro max. 2 dospělé a max. 3 děti)

Otevřeno každý den od 9 do 19 hodin (podle počasí).



Občerstvení

domácí langoš (česnek, kečup, sýr): 80 Kč 89 Kč

párek v rohlíku: 39 Kč

hranolky, tatarka/kečup: 56 Kč

hamburger: 59 Kč

cheeseburger: 65 Kč

sýr v housce: 80 Kč

vařená kukuřice: 55 Kč

pivo 0,5 l: 39 Kč

Birell, Radler nealko 0,5 l: 35 Kč

malinovka točená 0,5 l: 35 Kč