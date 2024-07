U Lidlu stojí řada dalších prodejen. Dá se v nich koupit skoro všechno - nábytek, oblečení, boty, krmivo pro psy, lednička, drogerie, hračky i oběd v rychlém občerstvení. „Kdyby tady zastavoval autobus, tržby by se nám zvýšily, protože návštěvnost by stoupla. Dojeli by sem lidi, kteří sem běžně nechodí. Teď radši vystoupí u Teska, kde mají hned autobusovou zastávku. A když tam nakoupí, tak sem pak samozřejmě nepřijdou,“ říká jedna z místních prodavaček.

Čeká ji cesta domů, dlouhá pro lidi jejího věku. Bydlí až u Máje, takže když dojde k nádraží, počká si na autobus nebo na tramvaj do centra. Dělá to tak každý týden, protože na sídlišti, kde bydlí, postrádá obchody s pestrou nabídkou.

Kdyby do obchodní zóny na okraji města jezdil autobus, nemusela by se trmácet s taškami k nádraží a přecházet dvě rušné silnice. „Dřív sem autobus zajížděl, ale pak přestal. Nevím, co komu vadilo,“ postěžuje si na okraji nákupního komplexu.

Zákazník z Meziboří odpočívající s plným batohem v přístřešku bývalé autobusové zastávky připouští, že pro pěší může být dostupnost této nákupní zóny problém. „Od nádraží je to trochu z ruky. Kdo má auto, ten to má jednoduché,“ upozorňuje chodec, který musí při cestě za nákupem v MHD přestupovat.

Proto preferuje dostupnější Kaufland a Penny na opačném konci města. „Sem jdu, jen když je něco v akci,“ vysvětlí, proč si vybral vzdálenější zónu.

Rozšíření autobusové trasy k Lidlu by uvítal i 73letý Karel, který má poblíž zahrádku a v supermarketu nakupuje skoro každý den. „Mně by tady autobus pomohl nejen kvůli nákupům. Bydlím kilometr a půl daleko od zahrady a nemusel bych vystupovat ani nastupovat u nádraží,“ tvrdí senior.

Radnice: Autobus využívalo málo lidí

Kritika, že k obchodům pár set metrů od nádraží nejezdí autobus, zazněla i na nedávném zasedání zastupitelstva. Toto téma tam v diskuzi občanů otevřel Václav Bouše, který se zastal seniorů. Podle něj by město mělo veřejnou dopravu do zóny vyzkoušet. „Staří lidé si to zaslouží,“ dodal.

Podle vedení radnice bylo zajíždění autobusu do zóny v minulosti neefektivní, protože službu využívalo velmi málo lidí. Obnovení se neplánuje i z technických důvodů. Podle starostky Kamily Bláhové (ANO) město situaci nechalo prověřit a zjistilo, že stará zastávka už nevyhovuje a omezené prostorové možnosti neumožňují bezpečné zajíždění autobusu. „Řešili jsme i návaznost časových intervalů na ostatní spoje, které by zase nevycházely,“ uvedla starostka.

Podle opozičního zastupitele a člena dopravní komise Daniela Urika (Litvínov DO TOHO!) se obchodní zóna rozrostla a její význam ještě vzroste, pokud se podaří vybudovat jižní silniční obchvat Litvínova v úseku Hamr – Lidl. „Je to lokalita, která by si nějaké trasování autobusové linky do budoucna určitě zasloužila,“ uvedl Urik. Možnost zavedení autobusové dopravy k Lidlu by nechal znovu prověřit. Jako příklad dobré praxe označil rozšíření trasy linky 20 k oblastnímu muzeu v sousedním Mostě.

Podle litvínovských radních se jeví jako lepší varianta zavést pro seniory a zdravotně handicapované obyvatele individualizovanou dopravu po vzoru služby Taxík Maxík. Za nákupy nejen do Lidlu by je tak vozilo auto městské Podkrušnohorské polikliniky. Přípravy na to už začaly. „V tuto chvíli pilotně připravujeme možnost, že seniory budeme přepravovat nejen k lékaři, ale i na nákupy či do knihovny tak, jak budou potřebovat. Uvidíme, jaký bude zájem, a podle toho to budeme řešit dál,“ informovala místostarostka Květuše Hellmichová (SNK ED).

Nová služba, předem projednaná v klubech seniorů, bude za poplatek. Pokud se tento způsob cestování osvědčí, město by podle místostarostky mohlo uvažovat o dalším autu či o vícemístné dodávce.

Město Most zavedlo Taxík Maxík v roce 2018. Od té doby přepravil přes 17 tisíc klientů a ujel sto tisíc kilometrů. Služba je pro mostecké seniory nad 70 let a osoby se ZTP/P průkazem. Cena je 40 korun za každých započatých 30 minut jízdy. Pro jízdu je nutné předchozí objednání v pracovní dny.

