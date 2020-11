Litvínovský patriot Jiří Mareš kráčí liduprázdným rekreačním areálem Nové Záluží a ukazuje, co by v něm změnil. V lesíku vidí budoucí lanové centrum, u rybníka příměstský tábor s chatičkami, kolem výběhy pro domácí zvířata, útulek pro ptactvo, zázemí pro občerstvení a v suchém korytě u Hamru kanál pro vodní sporty. Místní vizionář už ví, že radní jeho nápad nepodpořili, ale nechce se vzdát.

„Daly by se tady udělat krásný věci. Tu myšlenku budu stále udržovat při životě. Zkrátka jsem zasel semínko a někdo ho možná po mě převezme a bude úspěšnější,“ říká 52letý iniciátor petice za proměnu Nového Záluží, kterou podpořila stovka lidí. Vadí jim, že areál nemá dostatečné zázemí. Chtějí, aby oblast ožila a neležela ladem.

Areál byl kdysi důlním územím, ale v roce 2012 se po rozsáhlé státní revitalizaci za více než 200 milionů korun otevřel veřejnosti jako městský rekreační lesopark. Když jím Mareš prochází, nepřestává nahlas snít a připomínat problémy, protože část zóny je zavřená kvůli špatné hrázi a cyklostezce. Patriot vypráví, jak ho vše napadlo při jarních rodinných toulkách, kdy o Novém Záluží začal přemýšlet jako o přírodním volnočasovém centru s obrovským potenciálem. „Tady se přímo nabízí vytvořit něco jako chomutovský zoopark. Nemusela by tu být cizokrajná zvířata, ale stačila by farmářská, které nejsou tak náročná. Městské děti by věděly, jak se chovají třeba slepice, kozy nebo poníci,“ tvrdí Mareš. Podle něj by pak rodiny nemusely jezdit na výlety do jiných měst a nemohly by si stěžovat, že v Litvínově je nuda.

Vandalů se nebojí. Očekává, že nejatraktivnější část by se časem oplotila a zřejmě i zpoplatnila. Investora a provozovatele vidí v městu, které vlastní pozemky. Náklady na vybudování volnočasového centra odhaduje na stovky milionů korun, které by byly z více zdrojů. Kromě evropských dotací by podle Mareše město mohlo zapojit do financování i průmyslové podniky v regionu. „Musí to být odvážný projekt. Nesmíme se bát, vždyť Litvínov je rarita, město s velkým průmyslem v okolí, a lidé by z toho něco měli mít,“ vysvětluje.

Připouští, že radnice má teď hodně práce s vlastními velkými projekty, jako jsou most nad ulicí Mezibořská, dopravní terminál či plavecká hala. To ale podle něj neznamená, že Nové Záluží nemá šanci. „Je to dlouhodobý plán a nemusí se pospíchat. Možná na něj dojde po roce 2030, ale zatím může být v zásobníku nápadů,“ uvažuje na cestě u rybníčku patriot. Vhodnost záměru by ověřil studií proveditelnosti.

„Líbí se mi tu jezdit s kočárkem, ale jinak je to tu mrtvé, žádné vyžití. V létě by se pro maminky s dětmi hodilo občerstvení a klidně i prostor se zvířátky, hřiště nebo lanový park,“ svěřuje se na procházce nahodilá kolemjdoucí, 30letá Denisa s kočárkem. Od Nového Záluží bydlí kousek a chodí do něj denně. „Až syn povyroste, uvítáme tu vylepšení. V Litvínově takový areál není,“ dodává maminka.

Mareš petici odevzdal radnici v září. Po připomínkování odbory investic a regionálního rozvoje, nakládání s majetkem a životního prostředí radní nedoporučili zastupitelům petici vyhovět. Hlasovat mají koncem listopadu nebo v prosinci. Tajemnice městského úřadu Eva Hojdarová nedávno vysvětlila, že vybudování zooparku by bylo technicky a finančně náročné a vyžadovalo by trvalou péči specialistů. „To není aktuálně ani do budoucna v silách a prioritách města,“ uvedla. Radnice nyní počítá s nákladnou rekonstrukcí cyklostezek včetně hráze.

Rekreační plocha Nové Záluží na spodním okraji Chudeřína a Hamru má 35 hektarů. Výstavbu do roku 2012 zaplatil stát z takzvaných 15 ekomiliard. Zóna vznikla na rekultivovaném území šachty Rudý Sever, která ukončila těžbu uhlí v roce 1965. Lesopark má dvě parkoviště, trasy pro pěší, bruslaře a cyklisty, veřejné osvětlení, odpočívadla, informační tabule a lávky nad koryty vodních děl.