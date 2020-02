Radnice označila chystaný projekt za letošní zámecký trhák, který by mohl přilákat návštěvníky z celého Ústeckého kraje. Výstava potrvá od května do listopadu.

„Nyní připravíme definitivní koncept. Výstavu chceme rozdělit na dvě části. Jedna bude vážnější a zahrne například ilustrace a loutky a druhá, interaktivní a tvořivá, bude více věnovaná dětem, aby si mohly expozici užít,“ řekl Deníku Jan Trnka. Podle Matyáše Trnky by měla výstava zaplnit šest zámeckých místností.

Přemístí se do nich i některé exponáty z Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře, kde jsou do března k vidění unikátní loutky z oceňovaných filmů, audiovizuální projekce a interaktivní instalace přibližující tvorbu Jiřího Trnky. „Vybranou část z toho použijeme v Litvínově, ale výstava na zámku bude mít vlastní koncepci a vlastního ducha,“ uvedl Jan Trnka, kterého prostory v Litvínově zaujaly.

Po Plzni a Kutné Hoře bude Litvínov třetím městem v ČR, které poetický svět světoznámého výtvarníka představí v novém výstavním pojetí. „Je to pro nás velká výzva,“ řekla starostka Kamila Bláhová, která upozornila na rozšiřování kulturní nabídky a rostoucí zájem o akce na Zámku Valdštejnů. Zatímco v roce 2016 přilákaly 3 627 platících návštěvníků, loni jich bylo už 8 365. Další zhruba dva tisíce lidí přišly na volně přístupné koncerty na nádvoří, vernisáže a další pořady.

Loňským hitem byla interaktivní výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů, kterou vidělo skoro pět tisíc lidí.

Tak vypadala úspěšná výstava:

Letošní navazující půlroční expozicí Jiřího Trnky Litvínov naznačuje, že dělat na zámku jednu špičkovou výstavu ročně by se mohlo stát trendem. „Mně by se to líbilo. Jedná se sice o zámek, ale funguje jako kulturně společenské centrum pro všechny generace: děti, rodiče i prarodiče,“ poznamenala Dáša Wohanková z propagace města.

Podle místostarostky Eriky Sedláčkové nejsou kvalitní výstavy levné, ale pokud chce litvínovský zámek, který není tak proslulý jako třeba Hluboká nad Vltavou, přilákat více návštěvníků, musí občas nabídnout něco exkluzivního.

Radnici stál loňský provoz zámku 2,9 milionu korun, což bylo o 1,7 milionu více než před třemi lety. Tehdy v něm ale zpočátku nepracovali kmenoví zaměstnanci města a nebylo v něm tolik akcí jako dnes.

Barokní zámek se zaniklými původními interiéry patří Litvínovu od roku 2006, kdy ho získal od Ústeckého kraje. Po rekonstrukci se v únoru 2015 otevřel veřejnosti. V zámku se pořádají dlouhodobé i krátkodobé výstavy, různá setkání, hudební akce a dílničky pro děti a jejich rodiče. Velký sál je zároveň obřadní místností.

V pátek 14. února od 14 hodin je na zámku veřejná oslava svatého Valentýna s jarmárečkem, jízdami v kočáře a prohlídkami prostor s účastí herců Divadla V Pytli.