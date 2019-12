Dvakrát měř, jednou řež. Litvínovská radnice vstoupí do nového roku jako opatrný investor. Podle schváleného městského rozpočtu na rok 2020 uvolní na investice zatím jen 135 milionů korun. O zahájení největších plánovaných staveb za stovky milionů korun – most nad ulicí Mezibořská, plavecký bazén, autobusové nádraží – rozhodne až v průběhu roku podle aktuálních finančních možností.

Dohodla se na tom většina zastupitelů. Rozpočet nepodpořila jen část opozice, která kritizovala i některé škrty. „Je to kompromis,“ shrnula plán hospodaření starostka Kamila Bláhová (ANO).

Podle opozice výstavba mostu, bazénu a nádraží do rozpočtu patří. Obává se zkresleného účetnictví. „Já se pořád nemůžu smířit s tím, že takové velké investice v rozpočtu nejsou. U mostu navíc víme, že všechny přípravy jsou téměř hotové,“ sdělil Filip Marko (Litvínov Do toho!).

Podle radních a finančního odboru je postup správný a v souladu s rozpočtovými pravidly. Argumentují tím, že strategické záměry zastupitelstvo už dříve zařadilo do akčního investičního plánu na rok 2020 a o každé realizaci rozhodne během příštího roku formou běžných rozpočtových opatření. Hlavním důvodem je čekání na dotace, který by snížily náklady.

„Na most už bylo vydáno stavební povolení, ale jestli dostaneme dotaci, nebo ne, je opravdu ve hvězdách. Je to šance padesát na padesát. Až bude rozhodnuto, tak to teprve můžeme v rámci rozpočtového opatření řešit,“ řekla starostka.

Čekání na dotace

Rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury se očekává v únoru. Pokud Litvínov dotaci nedostane a zchátralý most projde další kontrolou, bourání konstrukce a stavba nové se zřejmě odloží na rok 2021. Most vyjde na 118 milionů, stát by mohl uhradit 75 procent.

Jiné dotace chce zastupitelstvo čerpat na bazén a nádraží, a proto i o provedení těchto investic rozhodne dodatečně, až získá všechna povolení a připraví výběrová řízení na zhotovitele. „V té době bude už známo, jak se vyvíjí hospodaření města a jak je na tom se získáváním dotací,“ řekla vedoucí finančního odboru Městského úřadu Litvínov Jana Lanková. Podle ní politici potřebují k rozhodnutí kompletní informace, aby věděli, zda si Litvínov může k aktuálnímu datu dovolit tolik investic zahájit.

Opoziční STAN rozpočet jako celek podpořilo, protože obsahuje jeho návrh vybudovat v zadní části hlavní budovy radnice výtah. „Mnoho lidí ho postrádalo. Přístupnost úřadu se tím podstatně zlepší,“ uvedl Jiří Biolek (STAN). Podle jeho kolegy Milana Šťovíčka by se měli hlavně senioři, invalidé a maminky s kočárkem snadněji dostat až do nejvyššího patra, kde sídlí vedení města.

Mezi nejnákladnější akce bude patřit rekonstrukce komunikací za 40 milionů a za 13 milionů modernizace mateřské školy v ulici Čapkova. Zastupitelstvo podpořilo i sport, kulturu, spolkovou, vzdělávací a sociální činnost. Vyhovělo 36 žádostem v hodnotě 31 milionů, organizace chtěly celkem 40 milionů. Opozici například vadilo krácení u Klubu českých turistů.

Také Most má schválený rozpočet na rok 2020. Zastupitelstvo uvolnilo na modernizaci města a výkupy pozemků 364 milionů korun. K největším investicím v Mostě bude patřit rekonstrukce 15. ZŠ za 50 milionů a spodní části třídy Budovatelů za 20 milionů korun.