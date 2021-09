Od 1. ledna 2023 si bude město Litvínov svážet odpady samo. Takový je ambiciózní plán radnice, která z něj nehodlá ustoupit. Skončí tak éra, kdy si město na svoz tisíců tun smetí najímá soukromou firmu. Současný tříletý kontrakt, který přestane platit po silvestru 2022, stojí radnici skoro sto milionů korun. Svoz pod jejími křídly levnější zřejmě nebude, ale očekává lepší službu pod větší kontrolou. Do městských technických služeb, které odpadové hospodářství převezmou, chce proto radnice co nejrychleji napumpovat desítky milionů korun ze svých rezerv. Pomoci mají i dotace.

Přípravy jsou náročné. Rok a čtvrt do velké změny není zas tak moc času. V režimu veřejné soutěže, kde nelze vyloučit průtahy, se musí nakoupit kukavozy i kontejnery na veškeré odpadky. Pak je třeba sehnat popeláře a vybudovat pro zaměstnance a stroje zázemí v areálu bývalého kovošrotu v Hamru, kam se celé technické služby přestěhují. Vedení radnice hodlá do konce příštího roku vše stihnout, aby se po odchodu soukromé popelářské firmy nezačal v ulicích hromadit nepořádek. „Děláme vše pro to, abychom byli připraveni. Proto to řešíme s předstihem,“ sdělila Deníku starostka Kamila Bláhová (ANO).

Aby nedošlo v lednu 2023 ke kolapsu svozu odpadků, město uvažuje o zkušebním provozu ještě v závěru roku 2022. V době Vánoc, kdy objem smetí výrazně roste, by tak ve městě mohly jezdit současně dvě popelářské firmy.

Nyní se jedná také o tom, zda lidem odpad podraží, až bude pouze v režii technických služeb. Vedení města o změně poplatku neuvažuje a zachování sazby prosazuje v návrhu nové vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství, o které bude zastupitelstvo hlasovat ve čtvrtek 30. září.

Záměr, aby si město řešilo odpady samo, zastupitelé podpořili tím, že letos schválili koupi areálu kovošrotu za 27 milionů korun. To, že v areálu bude také základna pro popeláře včetně sběrného dvora, je podle radnice cesta správným směrem a dílčí kroky už stály hodně peněz, takže je nutné plán dotáhnout do konce. Celému záměru předcházely stížnosti na výpadky svozu smetí a snaha města zcela ovládnout odpadové hospodářství v době, kdy legislativa nařizuje vzestup recyklace. „Hlavním motivem je zlepšení komplexního nakládání s komunálními odpady v Litvínově. Chceme také vybudovat silné a stabilizované městské technické služby,“ shrnul důvody místostarosta Karel Rosenbaum (ANO). Městská údržba zatím jezdí s dodávkou a uklízí nepořádek v ulicích nebo přímo u popelnic.

Technické služby Litvínov

Zakladatelem a jediným společníkem této společnosti (s.r.o.) je město Litvínov. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kterou tvoří Rada města Litvínova. Organizace vznikla už v roce 1960. Zajišťuje hlavně čištění a úklid města, vývoz odpadkových košů, údržbu městské zeleně, zimní údržbu, správu a provozování dětských hřišť, provoz veřejných záchodků a správu městského pohřebiště.

Novým úkolem technických služeb bude veškerý sběr, svoz a odstranění běžného smetí, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek a správa městského sběrného dvora. Nyní to dělá firma Marius Pedersen. Radnice s ní v roce 2018 uzavřela tříletý kontrakt (2019-2022) za 98 milionů korun.

Město o vlastním svozu uvažuje už několik let a našetřilo si na to zhruba 120 milionů korun. Po nákupu kovošrotu mají zastupitelé na doporučení radních ve čtvrtek 30. září uvolnit 38 milionů korun technickým službám na nákup vybavení. Pokud město získá dotace na využití opuštěného areálu kovošrotu, ušetří desítky milionů. Pomoc od EU lze čerpat i zpětně. V areálu je třeba opravit administrativní budovu i haly. Pro budoucí sídlo technických služeb je také nutné zajistit dlouhodobou ostrahu. Zastupitelé proto rozhodnou o milionu korun na pořízení elektronického zabezpečovacího systému.

Podle místostarostky Eriky Sedláčkové (KSČM) město získá nejen svoz odpadu, ale i přesná data důležitá pro efektivní plánování a pro motivaci lidí víc třídit. „Když vše proběhne hladce, tak by Litvínov mohl v budoucnu nabídnout tuto službu i obcím v okolí,“ uvedla.

Aktivita Litvínova není v okrese ojedinělá. Vlastní svoz odpadu má město Most, pro které ho zajišťují Technické služby města Mostu, což se osvědčilo. Transformaci svozu v Mostě však na přelomu let 2008 a 2009 doprovázel krátkodobý kolaps. Tehdejší zimní popelnicový chaos byl důsledkem dlouhodobého sporu mezi technickými službami a dceřinou firmou Mostecké odpady, vlastněnou téměř z poloviny česko-německou firmou PBO.

Roztržka doprovázená od jara 2008 kritikou svozu, špatnou komunikací, přípravou vypovězení dohod a výměnou ředitele technických služeb vyvrcholila zastavením vyvážením odpadků z města kvůli neproplaceným fakturám v řádech milionů korun. Firma se obrátila na soud a odvezla stovky svých popelnic. V napjaté atmosféře technické služby nejprve převzaly svoz odpadu, sebrané popelnice doplnily a poté spor urovnaly mimosoudně prodejem svého podílu v Mosteckých odpadech a odkupem dalších popelnic.

Lidé v Mostě za odpad od roku 2007 neplatí. Poplatek zrušilo Sdružení Mostečané Mostu, vítěz voleb z roku 2006.