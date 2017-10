Litvínov chce podpořit výrobu domácího kompostu, zkouší kraj

Litvínov - Lidé by mohli získat domácí kompostéry na vlastní zahrady. Zájem projevili i obyvatelé činžáků.

Litvínovská radnice požádá Ústecký kraj o dotaci na nákup kompostérů pro litvínovské domácnosti. Náklady se odhadují na 1,4 milionu korun, město by z toho hradilo 420 tisíc. Pokud by uspělo, mohlo by podle výše dotace pořídit stovky nádob na výrobu kompostu pro zahrady a záhony obyvatel.

Původní projekt stát nepodpořil, proto město zkouší získat pomoc od kraje. Z průzkumu vyplynulo, že o pomůcku mají zájem nejen majitelé rodinných domů, ale i lidé z činžáků a personál škol.

Proč kompostovat Jde o velmi dobrý způsob zpracování biologického odpadu. Například zbytků z kuchyně nebo materiálu po úklidu zahrady a podobně. Tím, že tyto věci neskončí v komunálním směsném odpadu, snižuje se jeho množství a tím i náklady na jeho uložení na skládce. Tam navíc tleje s ostatním materiálem bez přístupu vzduchu a jako součást skládkového plynu, obsahujícího velké množství metanu - významného skleníkového plynu, přispívá ke klimatickým změnám. Naopak při vytváření kompostu je vzduch přítomen a proces přeměny je pro ovzduší neškodný. Vzniklý kompost je navíc velmi kvalitní pro zlepšování vlastností půdy, pro zpětné hnojení záhonů.