Společnost Unipetrol chce v lednu ve svém chemickém závodu v Záluží u Litvínova otevřít nově vybudované tréninkové centrum pro zaškolování nových zaměstnanců nebo zájemců o práci. Speciální zařízení v největší továrně v regionu má nalákat zejména absolventy technických škol. Na zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka o tom v pondělí 13. ledna informoval člen představenstva Unipetrolu Tomáš Herink. „Kvalitní a vzdělaný operátor je alfou omegou chemického provozu. Musí ho nejen znát, ale musí se v něm také umět pohybovat,“ sdělil Herink.

Novinka je součástí dlouhodobé strategie průmyslového giganta, který prochází generační obměnou a před čtyřmi lety začal masivními investicemi do vzdělávání řešit palčivý nedostatek chemiků na českém trhu práce. Unipetrol do podnikového tréninkového centra zatím investoval 60 milionů korun, ale celkové náklady by se mohly vyšplhat až ke 100 milionům.

K výstavbě centra využila společnost poloprovoz bývalé výzkumné základny, kde se ve zmenšeném měřítku testovala výroba. Nováčci projdou v simulátoru nejprve výcvikem operátorské disciplíny, naučí se základy práce v chemickém průmyslu a dodržování bezpečnosti a provozních předpisů. Podle Herinka by centrum mohlo přilákat do Ústeckého kraje nové kádry a hlavně mladé odborníky, kteří dosud odcházejí za lepším do Prahy a větších krajských měst.

Počet zájemců o práci roste

Tréninkové centrum zřizuje Unipetrol v době růstu zájmu o práci v chemické továrně. Zatímco do roku 2015 přijímal ročně v průměru 30 operátorů včetně mladých absolventů, během čtyř posledních letech se jejich počet téměř ztrojnásobil, čímž vzrostly i nároky na výběr adeptů a jejich zaškolení. V simulovaných provozních podmínkách se má také včas poznat, kdo každodenní praxi zvládne a kdo ne.

Unipetrol před pěti lety vytvořil ve spolupráci s VŠCHT Praha v litvínovské chemičce Univerzitní centrum, kde se chemii učí desítky studentů 1. až 5. ročníku. Společnost chce toto centrum rozšířit a do průmyslového závodu přitáhnout další dvě špičkové vysoké školy s novými technickými a přírodovědnými obory, aby vznikl univerzitní kampus. „To je naše vize do budoucna,“ sdělil Herink.

Podle Petra Červenky, starosty Meziboří, kde je jedna ze středoškolských líhní chemiků, se firemní investice do vzdělávání vyplatí. „Je to namáhavá, složitá, ale správná cesta,“ sdělil starosta. Počet místních studentů v oboru aplikovaná chemie vzrostl od roku 2015 z 16 na současných 65. Mravenčí práce s mládeží se podle Herinka osvědčila a studenti ze začínají do oboru vracet, protože i rodiče vidí v chemickém oboru jistotu zaměstnání.

Osvětu podporuje i Nadace Unipetrol, přes kterou podnik rozdává granty školám třeba na nové učebny a stipendia studentům i učitelům. Například 139 studentů dostává měsíčně 3 tisíce až 10 tisíc korun, což firmu už stálo 5 milionů korun. „Kdo chce odborníky, musí do nich investovat,“ řekl Petr Svoboda, ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě a člen předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka. Kvůli tomu podporuje technické vzdělávání na svých školách i město Most, kterému klesá počet obyvatel. „V technických oborech je velká budoucnost,“ uvedl mostecký radní Vlastimil Vozka.

Chemičku letos čeká řada dalších investic. Chce například dokončit velké stavby na petrochemii a zvládnout celopodnikovou šestitýdenní zarážku, která začne v dubnu a bude využita i k modernizaci provozu. Chystá také výstavbu první plnicí stanice na vodíková vozidla a jedná o budoucnosti podnikové uhelné teplárny, kterou by po roce 2028 mohl nahradit nový energetický zdroj, zřejmě plyn kombinovaný s další alternativou.