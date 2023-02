Kam se ještě vydat, kde se budou konat další masopusty? Připravili jsme pro vás pár tipů z Mostecka.

Taneček s medvědem a dárečky budou v sobotu 18. února v Hoře sv. Kateřiny. Můžete se zapojit do průvodu, trasa povede z náměstí Pionýrů do ulice Kamenná, Stříbrná a dalších. Pak se vrátí na chvíli na náměstí a bude pokračovat na Růžový vrch a do ulice Dlouhá. Ti, co nepůjdou průvodem, mohou připravit něco na zahřátí nebo k zakousnutí pro maškary. Jako poděkování za pohoštění dostanou hospodyně dáreček a mohou si zatancovat s medvědem. Od 13.00 budou zabijačkové hody v sálu Horského domova.

Průvod s masopustní zabíjačkou chystá obec Lišnice v neděli 19. února. Od 13.30 hodin vyrazí průvod masek po obci. Organizátoři vzkazují hospodyňkám v domech, aby pro účastníky průvodu připravily koláčky a slivovici. Jinak je zajištěno občerstvení pro následnou masopustní zabíjačku. Podávat se bude polévka prdelačka, zabíjačkový gulášek a k dispozici mám být také ovar s křenem. Na místě bude možné zakoupit zabíjačkové výrobky. Na masopustní veselí zve obec Lišnice na Mostecku.

V Bečově plánují masopust na sobotu 25. února. Ve 13 hodin tam vyjde průvod masek. Připravená je polní kuchyně s řezníkem, těšit se můžete na pohádku, k dispozici by měly být také kreativní dílničky pro děti a fotokoutek. Objednaná je cimbálová muzika.

V sobotu 25. února bude na Mostecku také další masopust. Naplánovaný ho má na tento datum obec Brandov. Ulicemi obce projde tradiční masopustní průvod. Sraz je u kostela v 15 hodin.

V minulosti se konal například také v obci Lužice.