Lidem se nelíbí výtržnosti až do rána, žádají nápravu

Most - Obyvatelé z bloku 525, ze známé "hokejky" u Jalty, sepsali petici a předali ji magistrátu.

Přes den poměrně dost čilý ruch, večer mladí s hlasitou hudbou a v noci pak opilci před nedalekou hospodou. Taková je realita u bloku 525, známé "hokejky" vedle někdejšího střediska Jalta. Lidem z domu v Javorové ulici už došla trpělivost, vedení města si stěžují hlavně na rušení nočního klidu a po mostecké radnici žádají, aby zjednala nápravu. Sepsali petici.

„Vadí nám hodně hlasitá hudba a výtržnosti, kterou někdy trvají až do ranních hodin,“ shoduje se v petici celkem 138 lidí, kteří ji podepsali. „Je to fakt hrozné. Hlavně v létě, když bylo teplo, tak to byl někdy rachot opravdu až do rána,“ svěřil se František, jeden z místních, který ale nechtěl prozradit své příjmení. Věří, že město se bude peticí zabývat a bude alespoň v noci klid.

V případě hluku v okolí restaurace se oddělení kontroly mosteckého magistrátu podle radních obrátilo na Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad Labem. „Ta má řešení hluku v kompetenci a naše oddělení je s ní v této věci v kontaktu,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega s tím, že situaci prověřovaly také stavební odbor, živnostenský odbor a samozřejmě městská policie.

„Od obyvatel v okolí Jalty máme několik stížností. Proběhly zde kontroly, byly tam i nějaké sankce. V současnosti tam provádí městská policie častější kontroly. Věřím, že se ta situace zklidní,“ řekl dále první muž mostecké radnice.

Primátor také petičnímu výboru zasílá dopis, v němž vyjadřuje pochopení s oprávněným požadavkem na zajištění klidného bydlení.

„Ujišťuji vás, že jednou z priorit vedení města je zabezpečení veřejného pořádku a dodržování nočního klidu v našem městě. O to také v rámci svých zákonných možností trvale usilujeme,“ napsal primátor s tím, že obyvatelům slíbil v případném pokračování problémů represe proti výtržníkům. „Okamžitě volejte městskou policii, ať sjedná nápravu,“ doporučil primátor.