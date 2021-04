Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s Markétou Strížovou z Diakonie Most. Hlavním smyslem Diakonie je pomáhat. Pomoc a podporu Diakonie Most nabízí lidem v nepříznivé životní situaci.

Markéta Strížová | Foto: reprofoto Ponte reports

Působení v neziskové organizaci není o práci, či zaměstnání, ale o poslání. Jakými projekty či akcemi se může Diakonie Most pyšnit? Jaký je zájem o pěstounskou službu? Jak můžeme pomoct i my nebo co by ředitelka mostecké Diakonie neziskové organizaci přála? Nejen to se dozvíte v rozhovoru.