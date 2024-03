Také nejnovější nápad vzešel z osobní zkušenosti. Ivana Kolenová se loni s vnukem koupala v jezeru Most a všechny věci měla na plážovém lehátku hlídaném dcerou. „Najednou jsem si uvědomila, že nevím, kolik je hodin, takže by nám ujel autobus. A tak mě napadlo, že by u jezera mohly být velké hodiny, které by sloužily všem návštěvníkům a bylo by na ně vidět ze všech stran, nejen z vody,“ řekla Deníku Mostečanka. Podle seniorky ne každý má při koupání v jezeru vodotěsné hodinky a rychlý přehled o času by na břehu uvítali i lidé s mobilními telefony. Velké hodiny s celoročním provozem by podle seniorky pomohly i rodinám s dětmi během Olympijského festivalu, kdy bude u jezera spousta sportovních akcí i živých přenosů z Paříže. Cenu hodin připojených na rozvod elektřiny odhadla na devadesát tisíc korun a návrh nedávno poslala do 5. ročníku radniční soutěže Hejbni Mostem, v níž veřejnost vybírá elektronickým hlasováním různé projekty od lidí a město ty s nejvyšším počtem hlasů realizuje. Hlasování skončilo v pátek 15. března o půlnoci. Výsledky radnice zveřejní o víkendu.

Letos Mostečané přihlásili do soutěže 33 návrhů a komise poslala do hlasování 24, které splnily podmínky takzvaného participativního rozpočtu. „Když nás nějaký návrh hodně zaujme, tak se ho snažíme zrealizovat, i když se v hlasování veřejnosti neumístí mezi prvními třemi,“ upozornila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Ivana Kolenová se účastnila i prvního ročníku Hejbni Mostem a předloni skončila třetí s podnětem udělat veřejné záchodky okolo jezera Most. Loni podala další návrhy, ale nehlasovalo se o nich, protože město je řešilo samostatně a rychleji - byl opraven chodník u 11. ZŠ a doplněno zábradlí na schodech u hlavní pošty.

Letošní Hejbni Mostem obsahuje víc nápadů, které se týkají jezera Most. Nafukovací stanice paddleboardů doporučila dvojice Jan Machovec a Lucie Pailová. Toto zařízení by podle autorů mělo být u všech mosteckých jezer. „S modernizací zázemí a přístupu do vody se zvyšuje počet uživatelů paddleboardu, jehož jednou z hlavních výhod je snadná přenositelnost díky možnosti vyfouknutí a sbalení do obalu. Nicméně toto je zároveň nevýhoda. Po příjezdu k jezeru/Matyldě/Benediktu je zapotřebí paddleboard nafouknout, a to velmi často na rozehřátém asfaltu bez zastínění,“ upozornili v důvodové zprávě navrhovatelé.

Michaela Vojáčková navrhla zajistit pro jezero Most šlapadla a Miroslava Horáková ekologickou myčku jízdních kol.

„Šlapadla určitě, tady by byly super. Na Matyldě jsou a je to tam menší,“ řekla u jezera 26letá Kristýna z Mostu. „Ty velké hodiny by tady nebyly špatné. Já bych to uvítala, všichni většinou taháme ven mobil,“ sdělila návštěvnice z Chomutova. „Hodiny by se sem hodily, hlavně v létě pro lidi v plavkách,“ uvedla na pláži jedna z prodavaček občerstvení, podle které by se využívala i myčka kol pro cyklisty, protože u jezera jsou stojany na kola i dobíječka na elektrokola.