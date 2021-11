První víkend je v provozu městské venkovní kluziště v centru Mostu. Smontovaný stadionek s půjčovnou bruslí, občerstvením a přezouvárnou ležel loni ve skladu kvůli covidu. V této sezóně má ledová plocha sloužit až do konce ledna. Bruslí se bez potvrzení o bezinfekčnosti.

Venkovní kluziště v Radničním parku v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Rybníky ještě nezamrzly, ale v centru Mostu se už bruslí. První víkend je otevřené mobilní městské kluziště. K ledové ploše míří hlavně mládež a rodiny s dětmi. Sedmačtyřicetiletá Dagmar z Mostu kvůli tomu koupila v pátek brusle. „Je to tady úplně super, protože my teď máme problém kvůli testování na covid dostat se do bazénu, kam jsme chodili dvakrát týdně. Tohle je pro nás ideální,“ řekla maminka dvou dcer, které si s přilbami na hlavě užívaly na ledě sobotní volno. „Holkám se tu líbí a pokud to situace dovolí, tak sem budeme chodit pravidelně,“ dodala Mostečanka.